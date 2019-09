LA VERA SCUOLA DI POLITICA? IL GRANDE FRATELLO – DOPO ROCCO CASALINO CON I 5STELLE, FRANCESCO MARIA GAIARDELLI, IN ARTE "MEDIOMAN", SARA’ CONSULENTE PER IL TURISMO DELLA LEGA IN REGIONE PIEMONTE - IL SOPRANNOME (CHE ORA GLI VA STRETTO) DELLA GIALAPPA’S E IL MITOLOGICO PERSONAGGIO DI FABIO DE LUIGI ISPIRATO A LUI - VIDEO

Giulia Ricci per torino.corriere.it

MEDIOMAN

Quel soprannome ormai gli va stretto, «ho una certa esperienza nel settore». Francesco Gaiardelli, 48 anni, in arte «Medioman», sarà consulente in ambito turistico per il gruppo regionale della Lega in Piemonte. Il nomignolo gli è stato dato nel 2001 dalla Gialappa’s, quando era concorrente della seconda edizione del Grande Fratello, e ispirò il personaggio di Fabio De Luigi di un uomo semplice pronto a trasformarsi in un eroe.

MEDIOMAN 1

Alberto Preioni, capogruppo del Carroccio, l’ha scelto per le comuni origini ossolane e per il suo curriculum: membro del consiglio di amministrazione del Gal Laghi e Monti, distretto turistico delle Valli d’Ossola, collabora con alberghi, è stato presidente della Pro Loco Malesco e di alcuni musei. Gaiardelli, in realtà, nella vita ha fatto di tutto: ha organizzato eventi, è stato agente di commercio, vigile del fuoco volontario, speaker radiofonico, barman. Ed è arrivato in finale al Grande Fratello. Un personaggio televisivo prestato alla politica, anche se lui milita nella Lega da 20 anni, un po’ come l’attuale portavoce del premier Rocco Casalino, che della casa del Gf varcò la porta nella prima edizione.

MEDIOMAN

MEDIOMAN FABIO DE LUIGI