Aldo Grasso per il “Corriere della Sera”

La pagina più spiritosa di tv l' ha scritta ancora una volta Corrado Guzzanti, nelle vesti di Vulvia. È successo venerdì sera, su La7, nel corso di Propaganda Live.

Nella sua nuova apparizione (il personaggio era stato creato nel 2001 per L' ottavo nano ), Vulvia ci ha raccontato le nuove scoperte dal suo «Rieducational Channel»: gli alieni che sbarcano sulla terra in cerca di cicoria, il significato dell' espressione fomentare l' odio (prima di essere usato per l' odio, il fomento era un comunissimo cereale), il grande quesito sul fungo atomico (era anche allucinogeno?

E se lo era, a cosa serviva visto che tutti erano morti?) e, ovviamente, il «piatto forte»: l' imbuto. Poteva Vulvia non parlare della storia dell' invenzione dei celebri 'mbuti, tornati alla ribalta in questo periodo dopo la metafora mal espressa dalla ministra dell' Istruzione Lucia Azzolina? Non poteva. E così abbiamo appreso che gli imbuti, in origine, erano tappati sul fondo, donde la strepitosa immagine ministeriale: «gli studenti non sono imbuti da riempiere».

Prima di Vulvia, Guzzanti aveva scelto di reinterpretare Lorenzo, un altro dei suoi personaggi, perché fosse lui, in qualità di «esperto di esami di maturità», a commentare le decisioni prese nell' ambito della formazione scolastica in piena pandemia di coronavirus. Può darsi che, alla fine, la nostra unica ancora di salvezza si nasconda nella sublimazione del banale. Vale a dire: la cesellatura delle cose minute e la cura nel conservare un briciolo di intelligenza nella sciaguratezza del quotidiano.

Ma di fronte all' impreparazione di un' Azzolina o alle scempiaggini di un Giulio Gallera, basta la sublime ironia di Corrado Guzzanti? Si racconta di un' epoca in cui il ridicolo poteva ancora schiantare una persona. Dev' essere successo tanto tempo fa.

Guzzanti sembra provenire direttamente da quella notte dei tempi, con le sue maschere di causticità e la sua raffinata inquietudine.

