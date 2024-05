LA VERITÀ HA UN PREZZO (MA PURE LE STRONZATE) – NETFLIX HA DOVUTO SBORSARE LA BELLEZZA DI 2.2 MILIONI DI EURO PER LA FAVOLETTA DI ILARY BLASI NEL DOCUMENTARIO “UNICA” – UNA CIFRA MONSTRE SE SI PENSA CHE NEL DOCUMENTARIO, CHE DURA APPENA UN’ORA E VENTI MINUTI, NON C’ERANO NIENTE DI CLAMOROSO - IL COSTO È RIPORTATO SUL SITO DEL MINISTERO DELLA CULTURA PERCHÉ, COME ACCADUTO PER LA SERIE SUI “FERRAGNEZ”, SONO STATI CHIESTI DEI CONTRIBUTI MINISTERIALI… - VIDEO

ilary blasi in unica 2

Ogni verità ha un prezzo e quella di Ilary Blasi è costata tantissimo. Ci siamo imbattuti nei costi di Unica, il documentario di Netflix prodotto da Banijay. Ebbene la piattaforma streaming per assicurarsi le confessioni della conduttrice avrebbe sborsato ben 2.249.436,8 di euro.

Una cifra notevole per un documentario di 1 ora e 20 minuti, per di più girato in Italia senza particolari “effetti speciali”. Il costo è riportato sul sito del Ministero della Cultura. Perchè sì, proprio come accaduto con The Ferragnez, sempre di Banijay, anche in questo caso sono stati chiesti dei contributi ministeriali.

ilary blasi unica

[…] Qualche mese fa, alcune indiscrezioni riportavano il fatto che i legali di Francesco Totti avessero sottolineato gli ingenti redditi della Blasi parlando di 700.000 euro di cachet per Unica. Tale compenso risulterebbe credibile alla luce dei costi del documentario.

E a proposito dell’ex marito, Blasi l’ha battuto sul fronte costi. Il documentario Mi Chiamo Francesco Totti avrebbe avuto un budget di 2.049.193,75 di euro. In generale Unica, se lo rapportiamo alla durata, è tra i documentari più costosi, se non il più costoso, realizzati per il piccolo schermo.

ilary blasi in unica 1

Blasi supera di poco Ultimo, il cui doc per Prime Video è costato incredibilmente 2.129.537.000 euro. Più economici, considerato il costo orario, Il Supervissuto su Vasco Rossi (2.955.350,57) e Raffa (4.164.819,99) sulla Carrà. La prima stagione di The Ferragnez, in 8 episodi, è costata 5.695.287,00 euro. Precisiamo che si tratta dei costi dichiarati al Ministero che dunque potrebbero aver subito qualche ritocco in corso d’opera. […]

