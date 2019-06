LA VERITÀ DI TRE BUGIARDE – PAMELA PERRICCIOLO VUOTA IL SACCO (AGAIN): “PAMELA PRATI HA SEMPRE SAPUTO CHE NON CI SAREBBE STATO IL MATRIMONIO. LE TV? SE NON FOSSIMO SERVITE A FARE AUDIENCE CI AVREBBERO DENUNCIATO. SIMONE COPPI NON ESISTE, ELIANA ALL’INIZIO NON ERA CONSAPEVOLE MA DOPO L’HA CAPITO” – LA REPLICA DELLA MICHELAZZO, CHE TIRA FUORI UN’ALTRA PAMELA: “L’HAI PRESA PER IL COLLO E IO LE HO SALVATO LA VITA. DEVI CURARTI…” – VIDEO

PAMELA PERRICCIOLO: “LA COLPA È NOSTRA AL 50%. IL RESTO È DI CHI CI HA INVITATO IN TV: SE NON AVESSIMO FATTO AUDIENCE CI AVREBBERO DENUNCIATO PER TRUFFA”

“Pamela Prati ha sempre saputo che non ci sarebbe stato questo matrimonio”. Parole di Pamela Perricciolo che si confessa nella lunga (e attesa) intervista rilasciata a Fanpage.it (per la quale, specifica la giornalista, non è stato ricevuto alcun compenso). Perricciolo racconta di come l’imprenditore Mark Caltagirone, padre di due presunti figli in affido, non sia mai esistito e svelando la sua verità a proposito del profilo di Simone Coppi e delle altre decine di profili fake utilizzati nel corso degli anni.

Nell’intervista la Perricciolo fornisce le prove che dimostrano che la socia Eliana Michelazzo sapeva la verità circa queste identità fittizie e aggiunge che Pamela Prati era d’accordo con loro per spingere la finta esistenza di Caltagirone e il suo matrimonio.

La Perricciolo sostiene che un “Marco” esistesse davvero all’inizio e afferma che fu lei stessa a parlare di quest’uomo a Pamela Prati: “Avevo detto a Pamela Prati che c’era un uomo che ha frequentato il mio ristorante e che mi chiedeva spesso di lei. Mi diceva di chiamarsi Marco e di non vivere in Italia. Verso fine marzo, Pamela mi dice di avere cominciato a scambiarsi messaggi con questo uomo. A oggi nemmeno io posso dire si chiamasse Caltagirone, ma proprio da quel momento Pamela ha cominciato a raccontare di avere conosciuto questo imprenditore che lavorava all’estero. Da qui la situazione ci è sfuggita di mano” per poi chiarire: “Il matrimonio non c’è stato perché questo uomo non c’era”.

E i profili intestati ai familiari di Simone Coppi, fidanzato inesistente di Eliana Michelazzo? Falsi, secondo Perricciolo, nati anni fa e gestiti da lei stessa e da alcuni amici dei quali preferisce non fare il nome. Chiarisce che il “magistrato Simone” non esiste e che Eliana Michelazzo, dopo avere conosciuto un certo Simone nel 2009, abbia portato avanti con lei questa bugia per un fatto di comodo: “Eliana aveva iniziato a sentirsi con una persona. Lo incontrò a Fontana di Trevi. In quel periodo ebbe qualche problema, dire che fosse sposata serviva a far capire che non era da sola. All’inizio (delle chat social, ndr) non era consapevole del fatto che Simone non esistesse ma dopo l’ha capito. È partito tutto per proteggerla e poi non siamo più tornate indietro, era una situazione di comodo”.

ELIANA MICHELAZZO IN CALABRIA CON IL RAGAZZO CHE LEI SPACCIAVA PER SIMONE COPPI

Perricciolo affronta anche la questione legata all’identità del bambino spacciato per Sebastian Caltagirone. “Questo ragazzino era un iscritto dell’agenzia Aicos. Abbiamo fatto la cosa tremenda di farlo passare come figlio di Mark Caltagirone. Pensavamo di uscirne e, invece, ci siamo sotterrate” . “La colpa è nostra al 50% – dichiara la Perricciolo – Il resto è di chi ci ha invitato in tv e fatto andare avanti in questa situazione. […] Se non fossimo servite a fare audience, ci avrebbero fermate e denunciate per truffa. Noi non ci abbiamo guadagnato, a parte Eliana Michelazzo ultimamente. Chi ci ha guadagnato davvero da questa storia sono i programmi. Nessuno sapeva con certezza che il matrimonio non ci sarebbe stato, ma se continui a invitarmi fai il mio gioco”.

2 – ELIANA SBOTTA CONTRO LA PERRICCIOLO: “HAI PRESO PER IL COLLO QUELLA PAMELA, IO LE HO SALVATO LA VITA. SEI UNA CRIMINALE”

Dopo aver visto e sentito i suoi screen e l’audio che Pamella Perricciolo ha reso pubblici, ieri notte Eliana Michelazzo è sbottata. La proprietaria della Aicos Management ha pubblicato diverse storie su Instagram, nelle quali accusa la sua ex socia di moltissime cose, addirittura di un’aggressione ad una certa Pamela De Lapa.

“Tu parli di Barbara d’Urso e delle persone che lavorano a Mediaset. Io mi sono sempre comportata bene, mentre tu mi dicevi ‘non andare perché ti mettono in mezzo’. A me sembra che abbiano tutelato la situazione, anzi, io avevo dei paletti che mi mettevate tu, Marco e Pamela. Io ho vocali di un uomo che mi dice ‘senza contratto non entri in puntata’. Ti ho denunciato e continuerò a denunciarti all’infinito. […] Io ho persone che hanno fotografie tue che vai nelle sale giochi. E sai quali soldi giocavi? I miei, di Eliana, che mi facevo un mazzo così. quelli che ti davo io.

Devi curarti, perché la tua mente è diabolica. Ricordati queste parole. Ah e Pamela De Lapa? Non ce la ricordiamo? Le ho salvato la vita perché l’hai presa per il collo. Hai chiesto soldi a gente, hai fatto contratti falsi. Io spero che la magistratura dia subito un verso a tutto.

Ricordati che io ho tante cose tue dove calunni la gente e mandi video on line e fai finta di essere stata aggredita. Quindi non scherziamo Pamela, perché se vuoi la guerra, la guerra ci sarà. Vuoi metterti contro tutte le persone che hai soggiogato? Non ti conviene. Ti conviene rimanere in quella casetta, quella casina in mezzo alle montagne che sai bene tu. Quella casa lontana ci dovresti stare tanto. Inutile che vai in giro con l’avvocato. Dopo tutti i reati che hai fatto. Sei una criminale, sei una criminale vergognati.”

Tutto questo è meglio di una soap opera messicana. Quando pensi di aver visto il peggio del peggio, arriva l’ennesimo colpo di scena che ti spiazza.

