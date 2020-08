LA VERSIONE DI MUGHINI – "MI PARE CHE CI SIA TROPPO FRACASSO SULLA FOTO DELLA FIGLIA TREDICENNE DI TOTTI E SIGNORA. FOSSI UN LETTORE DI "GENTE" E AVESSI VISTO LO SCATTO INCRIMINATO AVREI DETTO FRA ME E ME “CHE BELLA FIGLIOLA CHE HANNO TOTTI E ILARY BLASI” E SAREI PASSATO INNANZI. IN FATTO DI FOTO “MALIZIOSE” LA NOSTRA EPOCA È TUTTO FUORCHÉ INNOCENTE. I CASI PASOLINI, TOSCANI E QUELLA RAGAZZA CHE…

Giampiero Mughini per Dagospia

Caro Dago, francamente mi pare che ci sia troppo fracasso attorno al fatto che un settimanale italiano è comparsa un foto della figlia tredicenne di Totti e signora in cui la ragazza era inquadrata “da un angolo malizioso”.

Fossi un lettore di quel settimanale e avessi visto la foto incriminata avrei detto fra me e me “Che bella figliola che hanno Totti e Ilary Blasi” e sarei passato innanzi. Nel caso ci si è messo di mezzo, mi sembra, pure l’Ordine dei giornalisti, l’istituto il più inutile dell’intera storia repubblicana.

In fatto di foto “maliziose” la nostra epoca è tutto fuorché innocente. Ne vengono scaraventate a tonnellate ogni giorno sui vari media. Se prima o poi ci sarà il Giudizio Universale tu stesso, Dago, non la farai franca e fermo restando che io sono un gran nostalgico delle splendide foto di Umberto Pizzi sul tuo sito.

Quel Pizzi che sta via via raccontando sul “Fatto” le guerre mondiali che combatteva per riuscire a fotografare l’uno o l’altra vip in pose compromettenti, ossia mentre uscivano da un locale con qualcuno che non era il rispettivo marito o la rispettiva sposa.

Accadde il finimondo qualche decennio fa per una foto pubblicitaria di Oliviero Toscani in cui una gran bella ragazza in shorts era fotografata da dietro e dal basso.

La foto di per sé stessa non è mai innocente. Tutto dipende da come tu la guardi. In molti si lamentarono quando “L’Espresso” pubblicò le foto martoriate del corpo di Pier Paolo Pasolini dopo la notte in cui aveva trovato la morte.

A mio parere il settimanale romano aveva fatto benissimo a pubblicare quelle foto, che te lo rendevano palpabile l’orrore di quella notte. Ho conservato da qualche parte la foto di una ragazzina (apparsa sulla copertina di un rotocalco francese) che era rimasta incastrata a mezza vita con le gambe nell’acqua dopo non ricordo più se un terremoto o un maremoto in Messico o in Guatemala.

La ragazza rimase in quelle condizioni per giorni, perfettamente lucida e consapevole, finché non morì. Glielo leggevi in volto che stava guardando la morte che si avvicinava lentamente. Leonardo Sciascia protestò contro la pubblicazione di quella foto. Io decisi di conservarla pur di custodire la mia commozione per la sorta di quella ragazzina. Forse la sola volta in vita mia in cui non ero d’accordo con quello che scriveva Sciascia.

