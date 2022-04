LA VERSIONE DI MUGHINI – "NON CONOSCO NESSUNO DEI GENTILUOMINI CHE HANNO EMESSO LA RACCOMANDAZIONE SUL FATTO CHE NEI TALK GLI OSPITI SIANO DI “COMPROVATA COMPETENZA”, MEGLIO ANCORA “SE NON VENGONO PAGATI”. FORSE SONO DEGLI ANALFABETI E NON SANNO CHE LA “COMPROVATA COMPETENZA” COSTA MOLTO. SE C’È UNO LA CUI COMPETENZA IN FATTO DI GUERRA IN UCRAINA È COMPROVATISSIMA, QUELLO È IL PROFESSOR ORSINI - QUANTO A ME, ALTRO CHE SE VOGLIO ESSERE PAGATO VISTO CHE..."

Giampiero Mughini per Dagospia

Caro Dago, non conosco nessuno dei gentiluomini che hanno emesso quella raccomandazione in fatto di ospiti dei talk televisivi, e cioè che siano uomini “di comprovata competenza” e meglio ancora se non “vengono pagati”. Molto meglio dal punto di vista delle emittenti televisive che li utilizzano.

Un paio di premesse. La ragione per cui i talk-show siano così numerosi nell’affollare i palinsesti televisivi sta nel fatto che sono la trasmissione televisiva di gran lunga a più basso costo che ci sia al mondo. Chiami quattro opinionisti di cui la metà vengono effettivamente gratis (ad esempio per pubblicizzare un loro libro, uno dei 75mila libri che si pubblicano in Italia ogni anno) e l’altra metà la paghi due soldi e mezzo, passi lo stipendio al conduttore, usi in redazione due o tre dei giornalisti che hai a busta paga e ne trai al minimo un’ora, al massimo due ore e mezza di trasmissione televisiva.

Qualsiasi altra trasmissione al mondo costa di più. Per dire di un talk show attrezzatissimo da prima serata (e dunque che non fa media), il “Che tempo che fa” condotto dal mio amico Fabio Fazio, costa la metà e forse meno di un altrettale show di prima serata.

Dal punto di vista di quei gentiluomini da cui sono partito sarebbe ancor meglio se nessun ospite venisse pagato. Forse sono degli analfabeti e non sanno che la “comprovata competenza” costa molto. In libri da comprare, in riviste e giornali cui abbonarsi, in serie televisive da delibare dopo aver pagato un abbonamento, in mostre d’arte cui recarsi, in ore ore e ore passate al tavolino.

Tante tante tante. Non dico che quelle ore vadano pagate tanto quanto quelle di una puttana, ma quanto quelle di un idraulico certamente sì. Per quanto mi riguarda io non vado gratis neppure se mi chiamano dirimpetto a casa mia. Il computo di quelle ore ce l’ho ben chiaro nella mia mente e nel mio orgoglio, a partire da quando avevo poco più di vent’anni e mi ero fissato di stare alla mia scrivania dodici ore al giorno.

Quanto alla “comprovata competenza”, apriti cielo. Di certo se c’è uno la cui competenza in fatto di guerra in Ucraina è comprovatissima, quello è il professor Orsini, uno che ha rischiato il suo posto di lavoro a causa delle sue opinioni che ciascuno ha il diritto di contestare ma che lui ha il diritto di esprimere. Aggiungo che alcuni di quelli che gli si animano contro sullo schermo televisivo è palese che non sanno nulla dell’argomento roventissimo in questione.

Ho visto uno (una bravissima persona) che gli citava contro le “Lettere dei condannati a morte della Resistenza”, un libro che non c’entra assolutamente nulla con gli orrori delle lande ucraine, orrori non tutti compiuti dalla stessa parte. Quanto a me, non sono certo di “comprovata competenza” sulla materia di cui stiamo dolorosamente dicendo. Però leggo i giornali, ho una biblioteca di libri sulla realtà e sulla cultura russa di circa 800 volumi, non sono un fanatico né dell’uno né dell’altro schieramento, sono molto intelligente, su ogni argomento che affronto mi metto i guanti bianchi nel pronunziare ciascuna parola e ciascun aggettivo. Altro che se voglio essere pagato.

