VI RICORDATE DI MENA SUVARI, LA LOLITA CHE IN “AMERICAN BEAUTY” FACEVA IMPAZZIRE KEVIN SPACEY? L’ATTRICE HA RILASCIATO UN’INTERVISTA-CONFESSIONE AL “GUARDIAN” IN CUI RACCONTA DI COME ANNI FA UN SUO EX, UN TECNICO DEL SUONO, LA MANIPOLASSE AFFINCHÉ RIMORCHIASSE ALTRE DONNE PER FARE SESSO A TRE. “NON ERO AMATA, PER TANTO TEMPO SONO STATA SOLO UN CORPO. MI COSTRINGEVA A USARE SEX TOY SCOMODI, OBBLIGANDOMI A RIPETUTI E VIOLENTI RAPPORTI ANALI” – PERCHÉ NON FA IL NOME? E PERCHÉ HA TIRATO FUORI QUESTA STORIA SOLTANTO ADESSO?

Marzia Nicolini per www.vanityfair.it

mena suvari

Mena Suvari ha fatto una sorta di coming out nel 2021, quando è stato pubblicato il suo primo libro autobiografico dal titolo The Great Peace. L'attrice americana 43enne ha raccolto in quel memoir molte vicende dolorose della sua giovinezza, che oggi ripercorre in una lunga e intima intervista rilasciata al quotidiano britannico The Guardian.

Appena adolescente, l'attrice divenuta famosa a livello internazionale con il film American Beauty (1999), ha subito uno stupro da parte di un amico del fratello, che dopo la descrisse agli occhi dei compagni di scuola come «una facile» (per non dire di peggio). Nel frattempo, la futura attrice di Hollywood assisteva impotente al matrimonio dei genitori che andava a rotoli.

mena suvari american beauty

«Non avevo alcun punto di riferimento. Sentivo che non c'era nessuno che potesse aiutarmi, nessuno che avrebbe mai fatto nulla per me», ha raccontato Mena Suvari, spiegando di essersi sentita sola e abbondata per moltissimi anni.

Sposata dal 2018 con lo scenografo Michael Hope, dal quale nel 2021 ha avuto il figlio Christopher Alexander, l'attrice ha poi ricordato degli abusi subiti da parte di un ex fidanzato, e di come questo abbia rovinato per lungo tempo il suo modo di vivere la sessualità e l'amore.

L'ex in questione (niente nome e cognome, si sa solo che è un tecnico delle luci), l'ha costretta a usare giocattoli sessuali scomodi che lei non voleva usare, obbligandola a ripetuti e violenti rapporti anali, tanto da condurla in ospedale. Inoltre la manipolava affinché rimorchiasse altre donne per fare sesso a tre. Il tutto senza farle mancare insulti e minacce, fino a quando Mena Suvari ha iniziato a cercare consolazione in vari tipi di droghe. «Non ero amata. Per tanto tempo sono stata solo un corpo. Uno sfogo per i suoi desideri».

Oggi, per fortuna, l'attrice sembra aver trovato la sua oasi di pace in famiglia.

mena suvari american beauty mena suvari

Kevin Spacey e Mena Suvari michael hope mena suvari mena suvari 1 Mena Suvari mena suvari 1 mena suvari american beauty mena suvari mena suvari 2 mena suvari michael hope michael hope mena suvari kevin spacey mena suvari american beauty mena suvari american beauty