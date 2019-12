ADRIANA CHECHIK - VIDEO:

Barbara Costa per Dagospia

Io se vedo sc*pare la mamma ci godo, e tu? Ti piace di più tra sorelle? E paparino che combina? Non allarmarti, non chiamare la polizia, smettila di storcere il naso, e di darmi della pazza, malata, deviata sessuale. Come? Dici che lo sono, perché ho la faccia tosta di parlarti di ciò che non dovrei non solo non vedere ma neppure pensare? Sai che c’è, fai una cosa: inizia tu a togliere la mano dal tuo uccello e il dito da quel mouse puntato sul quel porno dove una mammina sta cavalcando il figliastro, mentre la sorellastra si sta facendo mettere le mani negli slip, e altro in bocca, fino in gola, dal patrigno!

Non siamo anormali né squilibrati, un po’ maiali sì, e parecchio, siamo sporchi dentro e fuori, dentro soprattutto abbiamo un buco nero, segreto, profondo, un varco che mai e poi mai nella vita reale oltrepasseremmo, ci fa schifo orrore ribrezzo solo pensarlo, ma nelle nostre fantasie no, nei nostri più depravati e abietti pensieri col cavolo che ci fermiamo, non possiamo, non vogliamo, e…oh, che diamine, davvero vuoi farmi credere che tu ai porno stepmom, stepdad e affini, non hai mai dato una sbirciatina?

E allora, tutte quelle visualizzazioni chi le ha sommate, sul serio, vuoi convincermi che lì in mezzo la tua non c’è? A me, mio caro, non la fai, non mi freghi, e se insisti a fare il porno-tonto non mi importa, io lì ci vado, ogni volta che voglio, e non me ne vergogno affatto. Tesoro mio bello, il porno non vende sentimenti, se ne infischia di dio, educazione, buon gusto, etica e cose così: il porno è oltre ogni barriera sociale, culturale, M-O-R-A-L-E.

Per questo se hai voglia di superare i limiti, sguazzare nel tuo vizio, sfamare le tue masturbazioni coi sogni i più illegittimi, ti basta cliccare su un qualsiasi sito porno, che le sezioni di porno-incesto (finto, te lo devo specificare ancora???) sono lì che aspettano te, proprio te, e per un semplicissimo motivo: il porno ti vende creatività onanistica, e se mamma e figliastra si slinguano i capezzoli su un letto, e una madre lo succhia al figliastro, golosa che lui si infili e le infili quello strap-on, stanno lì per far sì che li guardi perché così vuoi e hai deciso.

Di godere e venire. Facendoti una s*ga "in famiglia"! Ehi, non mi scocciare col pericolo dei minori che possono vedere simili atrocità, i bimbi vanno tenuti lontani dai porno ed eventualmente pure da quello che io ci scrivo, e tu, se sei arrivato fino a qui… io adesso ti rovino, ti sput*ano, perché tu sei sicuramente tra i Dago-lettori che hanno scritto in redazione per chiedermi di trattare i porno-incestuosi, come se io non lo sapessi, che ti viene duro solo a sussurrarle, tali prelibate porcherie.

Su, dillo, ammettilo, e guarda che sei sano, sanissimo, non prendere appuntamento col dottore. E non dar retta a chi ti dice che il porno ci rovina la mente, il porno – pure nella sua sezione incesto – non ci rovina affatto semmai ci fa un favore, a mostrarci tali sexy trivialità, liberandoci di fantasmi e paure. Mettendo alla prova i nostri tabù. Nel porno non ci sono divieti, dinieghi, confini. È recita, baby!

Allora, me lo dici? A te quale porno-incesto piace di più? Vabbè, inizio io, e ti dico che me ne vado dritta a spiare quella gran f*ga di Adriana Chechik che fa la nerd, e apre la porta del bagno dove ci sta il fratellastro nudo che all’inizio fa il vergognoso poi la spinge dentro e le spinge in bocca quel pene turgido, "carnale", e Adriana non aspetta altro e guarda com’è svelta a togliersi le mutandine e a mostrarti quel suo corpicino da teenager che ci mette niente ad aprirsi a fraterni piaceri anali appoggiata al lavabo.

E se questo non ti ha acceso, ecco che bussano alla porta che avevano dimenticato di chiudere, ed è quella megera vecchia impicciona che mai una volta che si fa i fatti suoi, ha sentito dei rumori ed è corsa a vedere, loro due che nascosti dietro continuano a fo*tersi fo*tendola! Molti video-incesti son incentrati sul rapporto matrigna-figlio, e sulla voglia di quest’ultimo di farsela nel sonno. Tali grotteschi script trovano forza e significato nella perversione di tantissimi utenti che nelle loro menti creano ciò che cogli occhi bramano vedere riprodotto in video.

Niente, neanche i video più mostruosi che trovi nei siti porno, è messo lì a caso, ma sempre e solo perché ha clienti, cioè utenti interessati che lo cliccano generando traffico – e introiti – ai siti. È questa la legge fondante del porno-mercato. Su Pornhub, tra i video-incesto più recenti e più visti – milioni di cliccate, miei porci adorati! – c’è questo prodigio qui, "Figliastro sc*pa giovane matrigna mentre dorme", e senti che sceneggiatura: a Rion King (il figliastro) arriva a casa Briana Banks, milf-topa che non sai dove metterle le mani, se prima sui seni o sul c*lo, e con la quale urge un riposino nello stesso letto.

E il bello qui non sta nelle sc*pate seguenti, ma in quell’intollerabile attesa, di lui che non sa da dove iniziare, e come, con Briana gli si è sdraiata accanto con top e pantaloncini antisesso, sbattendogli le natiche davanti. Questo porno mi piace perché il ragazzo da svezzare non ha bisogno di tante istruzioni, anzi forse sei tu che dovresti prendere appunti.

Memorizza come Rion è lento, lentissimo, ad accarezzarle il sesso, a stuzzicarglielo: te lo giuro, se fai bagnare una donna così – e venire – dopo ti concede e ti fa "tutto". Rion King, con quel faccino da bravo figliolo che si ritrova, è il protagonista di tanti altri porno simili, come questo "Fo*tuto e ricattato da mia sorella (Studyng hard)": qui Rion è il secchione che pensa solo a studiare e a dar retta a mamma, e però gli tocca convivere con sorellastra più grande, bona e sveglia, che ha qualcosa da "spiegargli" sul divano, in doggy-style, o nel classico, rovente missionario.

Dai, passata la paura? Lo vedi che è come ti dicevo all’inizio? Guardare, eccitarsi e toccarsi fino all’orgasmo coi porno…ehm… "parentali" non ti spalanca le porte dell’inferno! Stai bene, svuotato, e contento. Chi vuoi che lo sappia, in famiglia, davanti e grazie a chi sei stato a s*garti?

