18 nov 2020 20:04

VIAGRA COL VENTO - CELEBRE PER AVER GIRATO FILM SULL'ESPERIENZA DI ESSERE NERI IN AMERICA, FORSE A 63 ANNI SPIKE LEE ACCUSA QUALCHE CEDIMENTO E TORNA CON UN MUSICAL: PROTAGONISTA IL VIAGRA - L’OPERA È ISPIRATA AGLI EVENTI REALMENTE ACCADUTI INTORNO ALLA SCOPERTA DI UN FARMACO CHE INIZIALMENTE ERA STATO PENSATO COME RIMEDIO PER L’ANGINA PECTORIS. POI I RICERCATORI SI RESERO CONTO CHE INVECE FACEVA BENE DALLA CINTOLA IN GIÙ...