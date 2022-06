A VIALE MAZZINI SCOPPIA IL CASO MICHELE GUARDÌ: CELEBRATO AL PREMIO BIAGIO AGNES, LASCIATO A CASA DA RAI PUBBLICITÀ PER LA PRESENTAZIONE DEI PALINSESTI – AL POSTO DI GUARDÌ, CHE FIRMA L’UNICO PROGRAMMA DI RAIDUE CHE SUPERA LA DOPPIA CIFRA, “I FATTI VOSTRI”, ANDRANNO PIERLUIGI DIACO E MIA CERAN…

michele guardi foto di bacco

DAGONOTA

A Viale Mazzini scoppia il caso Michele Guardi: premiato dalla Rai al premio Biagio Agnes e lasciato a casa da Rai Pubblicità per la presentazione dei palinsesti a Milano.

Davanti agli investitori a Milano per il daytime andranno solo i volti di Raiuno. Al posto di GuardÌ - che coi Fatti Vostri firma l’unico programma che porta Rai 2 sopra la doppia cifra, in un mare di 2-3 per cento di share, andranno Pierluigi Diaco e Mia Ceran. La Rai per il daytime ha deciso di chiamare a Milano solo i “volti nuovi” di Rai2, ma nessuno di Raitre.

SALVO SOTTILE ANNA FALCHI I FATTI VOSTRI

Mara Venier presenterà il palinsesto del day time Rai martedì a Milano (Retroscena TvBlog)

Da www.tvblog.it

Presentatrice d’eccezione per la presentazione dei palinsesti del day time Rai la prossima settimana a Milano. Come è noto martedì 28 a Milano si terrà la presentazione dei palinsesti della prossima stagione della televisione pubblica, i primi realizzati e pensati dalle nuove direzioni di genere.

mara venier a domenica in show 2

A Milano dunque vedremo i direttori di questi dipartimenti che andranno ad illustrare agli inserzionisti la programmazione del prossimo autunno sulle varie reti Rai, programmazione che è stata presentata nelle scorse ore ai consiglieri di amministrazione e che è stata da loro approvata.

Ogni direttore di genere dunque presenterà al pubblico e ai giornalisti i “loro” programmi e per quel che riguarda il segmento del day time, secondo quanto apprendiamo, ci sarà una presentatrice d’eccezione.

Simona Sala, la direttrice del dipartimento day time, ha voluto al suo fianco sul palco a presentare la sua prima programmazione il volto principe della sua sezione, ovvero la padrona di casa della domenica pomeriggio di Rai1 Mara Venier, che con la sua Domenica in la scorsa stagione ha ottenuto il suo record in termini di ascolti, pur avendo come dirimpettaia la punta di diamante di Mediaset, ovvero la sua amica Maria De Filippi con il day time di Amici.

ANNA FALCHI SALVO SOTTILE I FATTI VOSTRI

Mara Venier, insieme alla sua direttrice Simona Sala, presenterà al pubblico il palinsesto del day time delle tre reti generaliste. E’ prevista la presenza dunque di Massimiliano Ossini, conduttore di Unomattina, quindi Eleonora Daniele, alla guida nuovamente di Storie italiane ed Antonella Clerici, conduttrice ancora per la prossima stagione della fascia del mezzogiorno di Rai1 con il suo varietà E’ sempre mezzogiorno (oltre che di Voice senior, ma qui entriamo nel territorioriota libera dell’intrattenimento prime time).

michele guardi foto di bacco

E’ prevista la presenza a Milano anche di Francesca Fialdini per il suo confermato Da noi a ruota libera, quindi la Serena Bortone, che è stata confermata alla conduzione di Oggi è un altro giorno, quindi il neo sposo Alberto Matano, padrone di casa di Vita in diretta e Flavio Insinna, alla guida ancora per una stagione dell’Eredità.

In collegamento è previsto anche un intervento del conduttore di Reazione a catena e Italia sì Marco Liorni.

Per la Rete 2 prevista la presenza delle due novità del pomeriggio del secondo canale Pierluigi Diaco, in arrivo con Bella mà (ieri si è chiuso il cast del programma e dal 15 agosto al 9 settembre le pillole andranno in onda su Rai 2 alle 14 per 20 puntate, mentre da metà luglio le pillole, più brevi, andranno in onda su Rai Play e i digital Rai) e Mia Ceran che condurrà il nuovo programma Endemol Nei tuoi panni.

ai fatti vostri parla il principe di linguaglossa ospite di salvo sottile 4

Tutto questo sarà dunque presentato da Mara Venier, naturalmente confermata alla conduzione di Domenica in 2022-2023, insieme alla direttrice del dipartimento in questione, Simona Sala. Spazio poi ovviamente anche alle presentazioni dei protagonisti del prime time, dell’approfondimento, dello sport e della sezione cultura con i relativi direttori che presenteranno agli inserzionisti a Milano la loro offerta in programmi.

mara venier a domenica in show 1 mara venier domenica in alberto matano simona agnes mara venier