VICTOR OSIMHEN, IL PIÙ TAMARRO DEL BIGONZIO – IL GIOCATORE DEL NAPOLI, MENTRE SI TROVA IN UN LOCALE DI NAPOLI, SBROCCA A UN RAGAZZO CHE LO STAVA RIPRENDENDO CON IL CELLULARE - CON L'ATTACCANTE C'ERA IL COMPAGNO DI SQUADRA CYRIL NGONGE: I DUE ERANO ANDATI A BALLARE DOPO IL MATCH CONTRO IL MODENA – OSIMHEN STRAPPA DI MANO IL TELEFONO AL RAGAZZO, CHE POSTA IL FILMATO SU "TIKTOK" - TUTTI GLI SCAZZI TRA L'ATTACCANTE E LA SOCIETA' AZZURRA... - VIDEO

Da www.ilfattoquotidiano.it

victor osimhen in discoteca2

Gli occhi dei social sono ovunque e ti possono riprendere quando meno te lo aspetti, soprattutto durante una notte brava. È successo al calciatore del Napoli, Victor Osimhen, che non è apparso molto contento alla vista di una telecamera che lo pizzicava in una nota discoteca del capoluogo campano.

E che gli umori tra il calciatore e la società partenopea non fossero sereni, anche a causa della sua richiesta di essere ceduto, erano noti. Ma il suo atteggiamento inquieto ha probabilmente finito per attirare ancora di più l’attenzione su di lui. Nel video, infatti, si vede chiaramente Osimhen avvicinarsi a passo svelto verso il tifoso che lo stava riprendendo per strappargli il telefono dalle mani.

Il calciatore è apparso contrariato, forse perché pizzicato a tarda notte in una discoteca, ma il gesto è stato inequivocabile. “Osimhen si arrabbia, mi strappa il telefono da mano e mi spinge via”, scrive l’autore della clip. Come se non bastasse, ora il calciatore rischia una multa da parte del club.

victor osimhen in discoteca3 victor osimhen in discoteca1 victor osimhen in discoteca4