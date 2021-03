VIDEO! CHISSÀ SE FEDEZ MENTRE GUARDAVA L'AUDIZIONE DEI MANESKIN A "X FACTOR" SI IMMAGINAVA CHE QUASI 4 ANNI DOPO SI SAREBBE GIOCATO LA VITTORIA A SANREMO CON LORO – TRA IL RAPPER, I MANESKIN E FRANCESCA MICHIELIN E’ IL TRIONFO DI ‘X FACTOR’ ALL’ARISTON. PER FARE STRIKE MANCA SOLO CHE L’ANNO PROSSIMO A CONDURRE IL FESTIVAL CI SIA ALESSANDRO CATTELAN – IL DIRETTORE DI RAI 1 STEFANO COLETTA: “NON C' È NESSUNA CONSIDERAZIONE RIGUARDO A SANREMO. STIAMO RAGIONANDO SU…” – VIDEO

MANESKIN

Una voce che gira da un po', anche con una certa insistenza. Dopo l'annuncio di Amadeus sulla fine della sua esperienza alla conduzione di Sanremo, le chiacchiere circa il suo successore si sono amplificate. E tutte portavano verso un solo nome: Alessandro Cattelan. Sì, proprio il conduttore di punta di Sky. Da un'interista sfegatato all'altro, insomma. Si è parlato - tanto - di un suo possibile sbarco in Rai ma al momento non ci sono conferme circa la sua presenza sul palco dell'Ariston nel 2022.

ALESSANDRO CATTELAN

A provare a fare chiarezza è stato lo stesso direttore di Rai Uno Stefano Coletta in conferenza stampa: «Cattelan? Il suo nome viene spesso evocato su Rai1, ma non c' è nessuna considerazione riguardo a Sanremo. Stiamo ragionando su un possibile evento. Sicuramente non ha mai parlato, almeno con me, di Sanremo». Trattative in corso sul prossimo Sanremo smentite sul nascere, dunque. Quel che è certo è che le voci sul possibile sbarco in Rai di Alessandro Cattelan continueranno. Per il Festival se ne riparlerà.

