Il Grande Fratello si sta sempre più trasformando in un incrocio tra Ti Spedisco in Convento, un programma di Real Time sui casi umani e una lezione sulle dimensioni del pene . Il video che mostra la prima cena dei concorrenti ha scatenato ilarità tra gli internauti: dopo la diretta della prima puntata si sono infatti riuniti intorno al tavolo per cenare e poco prima di assaggiare il cibo hanno pregato.

Va bene voler essere anti-trash, ma forse questa idea degli autori è stata un poco esagerata. La mattina dopo a colazione tutto cambia e arrivano i primi vaffanculo: imbarazzo e la prima chiamata in confessionale . Ad aver detto la parolaccia è stato Lorenzo Remotti rispondendo a Anita Olivieri. Nel tugurio, insieme ad altri concorrenti, parlavano del caffè : un attimo di imbarazzo tanto che la Olivieri ha scherzato dicendo “Lorenzo in Confessionale” dove poi è stato chiamato veramente ed è stato richiamato all’ordine. Non contento ha spoilerato un nuovo concorrente : “Alfonso ha detto che entreranno altri. Ci sono altri vip, entra pure Pierino! Sì qua fanno entrare Alvaro Vitali“.

E, dopo aver sproloquiato su cinesi, famiglia, mariti, figli e divorzi e dopo aver pregato, Rosi Chin si è lanciata in un discorso del “cactus” che ha costretto la regia a staccare: “Io non ho visto una enciclopedia di cactus, ma quei pochi cactus che ho visto vi dico che è scientificamente comprovato che noi cinesi non siamo… Insomma, non fatemelo dire, ma è una cosa di biologia, di anatomia, è una questione anatomica. Come è vero che i ragazzi di colore…”.

Prima aveva detto una cosa che ha fatto rizzare i capelli alla comunità cinese: “Devo dire una cosa antipatica sui cinesi ma non la dico. Ma non è antipatica, ma avete presente i cliché su noi? Tipo ‘non ho mai visto un cinese in ospedale’, ‘non ho mai visto un cinese al cimitero’, ‘non ho mai visto una italiana con un cinese’, ma questa è vera. Avete mai visto una donna europea con un cinese uomo? No. Ma il contrario sì, donne cinesi che stanno con uomini europei”.

