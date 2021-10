VIDEO! CONTE, BATTI LEI! “C'È INSOFFERENZA TRA ME E DI MAIO? LA PREGO, NON INDULGI IN QUESTE LETTURE FUORVIANTI...". NON E’ FANTOZZI, MA L’AVVOCATO SGRAMMATICATO DI PADRE PIO CHE OSPITE DI MYRTA MERLINO SCIVOLA SUL CONGIUNTIVO (CHISSA’ FORSE PER NON ESSERE DA MENO RISPETTO AL SUO RIVALE DI MAIO: SE NON AZZECCANO I VERBI NON SI FA CARRIERA NEL M5S) – IL BOTTA E RISPOSTA CON LA CONDUTTRICE SU DRAGHI - VIDEO

Novella Toloni per ilgiornale.it

Domande scomode, siparietti imbarazzanti e gaffe grammaticali. L'ultima intervista di Giuseppe Conte a L'aria che tira non è passata inosservata. Non solo per i toni dell'ospitata, a tratti sarcastici, ma soprattutto per lo scivolone linguistico che ha visto protagonista il presidente del Movimento 5 stelle.

Myrta Merlino ha aperto la sua trasmissione, in onda ogni mattina su La7, con l'intervista all'ex premier. L'occasione per parlare delle prossime elezioni, della sindaca Virginia Raggi e dei rapporti con Letta e il Pd. Dopo un imbarazzante siparietto, su scongiuri ed esiti elettorali, Myrta Merlino ha punzecchiato Giuseppe Conte sui rapporti con il ministro degli affari esteri: "Continuano a circolare voci su lei e Di Maio che c'è insofferenza, dualismo neppure troppo nascosto". Una domanda che ha messo Conte sulla difensiva: "Ah, lei legge i giornali?". Scatenando la replica della padrona di casa: "Tutte le mattine, è un vizio che ho. Quindi è colpa dei giornalisti?".

L'ex presidente del consiglio non ha raccolto la provocazione, limitandosi a un "no, di Maio ha sposato il nuovo corso. Quindi questa cosa non ha senso". Myrta Merlino non ha mollato la presa, però, tornando a insistere: "C'è sempre un fondo di verità però...". A questo punto Giuseppe Conte ha alzato i toni, perdendo il suo consueto aplomb: "Scusi ma quale problema dovrei avere con Di Maio? Sono tre anni che lavoriamo insieme e descrivete continui litigi e gelosie, che dovrebbero esserci tra noi". E nel difendere la sua posizione, Conte è scivolato platealmente nell'errore grammaticale: "Non ho mai avuto invidia nei suoi confronti. Non sarebbe ragionevole. La prego non indulgi in queste letture fuorvianti". Alla giornalista non è rimasto altro che acconsentire, sottolineando la gaffe: "Non indulgo".

La calma non è però tornata in studio, perché le successive domande della Merlino hanno stizzito nuovamente Conte. La conduttrice ha chiesto se Mario Draghi sarebbe dovuto rimanere fino alla fine della legislatura, raccogliendo l'assenso dell'ospite. La padrona di casa si è così spinta oltre: "Vedo che lei ha superato bene anche un eventuale piccolo rodimento, visto che Draghi è al suo posto. Ha fatto analisi?". A quel punto per il presidente del Movimento 5 è stato impossibile tenersi: "Non ho superato alcun rodimento perché non l'ho mai avuto. Non mi appartiene la cifra della gelosia e dell'invidia". Il tono deciso e sopra le righe di Conte non ha lasciato dubbi sul suo disappunto.

