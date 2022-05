VIDEO-CRONACHE DI CUCURNIA! LA TIRATA DI FIAMMETTA CUCURNIA, VEDOVA DI GIULIETTO CHIESA, CONTRO L’ESPANSIONISMO DELLA NATO ALL’INCONTRO DEI "PACIFINTI" CON SANTORO: “NEL 2018 PUTIN CI DISSE UNA COSA: SE LE COSE VANNO STORTE, NOI RUSSI MORIREMO COME MARTIRI; LORO (CIOÈ NOI) MORIRANNO COME CANI” – SANTORO SE LA PRENDE CON I BUONISTI CHE “DA DOMANI AFFILERANNO IL COMPUTER” E CITA UNA FRASE ATTRIBUITA (FALSAMENTE) A MUSSOLINI: ”NON IMPORTA, MOLTI NEMICI MOLTO ONORE” – LIBRO+VIDEO

Fiammetta Cucurnia: nel 2018 Putin ci disse una cosa: se le cose vanno storte, noi moriremo come martiri; loro ( cioè noi ) moriranno come cani, e ho finito. pic.twitter.com/LYZiMIPChT — Ricerca della verita' (@Cirenderaliberi) May 5, 2022

Da agi.it

Qual è la linea di demarcazione che separa la coscienza critica dal complottismo? Non esistendo uno strumento per determinarlo, è una di quelle decisioni che resteranno in eterno nell’arbitrio ora dei media mainstream, ora delle nicchie di controinformazione, ognuna delle quali si attribuirà la prevalenza e se la vedrà attribuita dai propri sostenitori.

Partendo quindi dalla vetusta idea che nessuno è profeta in patria, tutto quello che si può fare è rileggere col senno di poi libri che quando furono dati alle stampe qualcuno aveva etichettato, per l’appunto, come ‘complottisti’.

Uno di questi è ‘Putinfobia’, di Giulietto Chiesa, pubblicato nel 2016 all’indomani dell’annessione della Crimea alla Russia e dopo lo scoppio ostilità nel Donbass. Piemme lo riporta in libreria (192 pagine, 10,90 euro), sei anni dopo la prima edizione, con una prefazione di Fiammetta Cucurnia, corrispondente da Mosca per Repubblica e per 40 anni compagna di Chiesa, che denuncia il clima di ostilità in cui venivano accolti i suoi scritti e le accuse, di volta in volta, di essere “complottista”, “agente del Kgb” o “putiniano”.

Nella sua introduzione Cucurnia parla di “esattezza” e “precisione” delle tesi di Chiesa, “fino a prevedere anche l’espulsione della Russia dal sistema SWIFT”. Per chi ci crede, anticipazioni di un visionario, per gli scettici solo la casuale prevedibilità degli eventi. Ma che Giulietto Chiesa fosse allarmato dalla crescente tensione tra Occidente e Russia lo dimostra anche il riferimento alla “sensazione che si stiano preparando avvenimenti radicali, cruciali, di quelli che possono lasciare il segno per generazioni e generazioni. Forse addirittura per sempre”.

GIULIETTO CHIESA A MATRIX (2006)

Salvo poi cadere in una ingenuità, dicendo che la Russia è per “i vertici dell’Occidente l’unico Paese – l’unico Stato, l’unico popolo – che può (…) fargli paura, visto che dispone di un apparato militare equivalente, in grado di distruggerlo”, dimenticando che – come si è visto negli ultimi anni – strumenti come le supply chain possono essere armi altrettanto letali e che la Cina ha dimostrato di saperli usare.

A proposito dell’Ucraina, Chiesa la definisce un “oggetto” utile per tutti coloro che hanno visto la Russia come un ostacolo alle loro mire espansive. Bersaglio perfetto, perché ha sempre costituito una “linea di faglia tra civiltà occidentale e civiltà ortodossa” che “attraversa il cuore della Russia”. Le frizioni tra cattolicesimo e ortodossia e il confronto a distanza tra il Vaticano e il Patriarcato di Mosca sembrerebbero dargli ragione.

