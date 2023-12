VIDEO - DURANTE IL CONCERTO DI ELODIE A FIRENZE SPUNTA RENATO ZERO! - I DUE CANTANTI ROMANI HANNO DUETTATO "NEI GIARDINI CHE NESSUNO SA" SUL PALCO DEL MANDELA FORUM - ELODIE SI È COMMOSSA QUANDO RENATO ZERO HA SALUTATO I FAN DICENDO: "SONO CONTENTO DI AVER AVUTO UNA PICCOLA PARTE IN QUESTA MERAVIGLIOSA CARRIERA..."

Un grande show al Mandela Forum, con l’attesa che è iniziata fin dalla mattina intorno all’impianto fiorentino. Il concerto di Elodie della serata di martedì 5 dicembre ha portato nel capoluogo toscano schiere di fan, moltissimi da fuori città. Per una serata in cui l’artista ha cantato tutti i suoi successi, compreso quelli dell’ultimo album. Le sue serate fanno sempre parlare.

[...] Inizio dello show subito di grande impatto. Elodie si esibisce con un gruppo di ballerini e ballerine. Prima di lei, alle 20, si è esibita Gaia, l’artista che ha aperto la serata fiorentina. Poi appunto l’entrata in scena di Elodie. Che ha voluto porre l’accesso sulla difficoltà dell’accesso all’istruzione in molti Paesi. “La cultura rende liberi – diceva una grande scritta sul palco – ma nel mondo 244 milioni di bambini e giovani non vanno a scuola e 771 milioni di adulti sono analfabeti”. [...]

A rubare la scena ad Elodie ci riesce solo il grande Renato Zero, che entra a sorpresa sulle note di “Nei giardini che nessuno sa” e duetta con la cantante, fa impazzire il Mandela Forum e poi, prima di andare via, battezza la protagonista, facendola commuovere: “Sono contento di aver avuto una piccola parte in questa meravigliosa carriera”.

Dopo le critiche piovutele addosso per i sui suoi outifit provocanti nei concerti di Milano e Roma, nella tappa fiorentina non ha certo deluso le aspettative. Tutine attillate, abiti cortissimi e body. “Elle come la mia libertà” è la frase in rosso che appare sullo schermo, subito dopo concetti come dispersione scolastica e l’immigrazione. La sua libertà, Elodie, se la prende cantando, ballando, a colpi di spacchi vertiginosi e giravolte sul palo al centro del palco.

