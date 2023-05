VIDEO! ELODIE SCATENATA SUL PALCO DEL MEDIOLANUM FORUM DI ASSAGO: ANCHEGGIA E GORGHEGGIA, SCULETTA E SI MOSTRA CON TUTE “NUDE” (PRATICAMENTE IN MUTANDE) E SEMPRE CON LE CHIAPPE ALL'ARIA – SUI SOCIAL I FILMATI DEL CONCERTO DEL TOUR DEI FAN, RICONDIVISI DALLA “BEYONCE’ DEL QUARTACCIO, FANNO IL BOTTO, TRA BALLETTI AUDACI E BALLAD. IL TWITTER GAIO SI SCATENA PER LO SHOW, MENTRE GLI ETEROSESSUALI ARRAPATI SI CONCENTRANO SUI TALENTI DELLA CANTANTE...

questa chiusura del concerto é già nei libri di storia no io ne sono ossessionato pic.twitter.com/0nGj3Pslyv — shadow ? (@raffinatissimo_) May 12, 2023

Da www.corriere.it

elodie in concerto al mediolanum forum di assago, milano 2

Il 12 maggio Elodie si è esibita sul palco del Forum Mediolanum di Assago. La cantante romana, reduce dal successo al David di Donatello, presentando il suo repertorio e ballando scatenata ha conquistato il pubblico milanese. (Pa.Fo.)

elodie concerto al mediolanum forum di assago 2 elodie concerto al mediolanum forum di assago 1 elodie concerto al mediolanum forum di assago 4 elodie concerto al mediolanum forum di assago 5 elodie concerto al mediolanum forum di assago 3

elodie in concerto al mediolanum forum di assago, milano 1 elodie in concerto al mediolanum forum di assago, milano 4 elodie in concerto al mediolanum forum di assago, milano 6 elodie in concerto al mediolanum forum di assago, milano 5 elodie ai david di donatello 8 elodie ai david di donatello 4 elodie foto di bacco (4) elodie ai david di donatello 9 elodie foto di bacco (2) elodie in concerto al mediolanum forum di assago, milano 3