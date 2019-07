VIDEO! LE FATICHE DELL’EROS – “MARICA PELLEGRINELLI NON E’ UNA ARRAMPICATRICE” – RAMAZZOTTI IN UN VIDEO SU INSTAGRAM: “HO LETTO TANTE SCHIFEZZE SUL CONTO DI MARICA. ORA ABBIAMO DECISO DI DIVIDERCI. LEI È UNA DONNA FANTASTICA, UNA BRAVISSIMA MADRE…" - E POI INVITA I FAN A NON CREDERE AI "PETTEGOLEZZI DI BASSO LIVELLO DI QUESTI GIORNI" - DANDOLO: "MA EROS NON SMENTISCE LA RELAZIONE TRA LA PELLEGRINELLI E IL RAMPOLLO PROPRIETARIO DEL MARCHIO GUFRAM”

Dal profilo Instagram di Alberto Dandolo

Pochi minuti fa Eros Ramazzotti ha postato un video sul suo profilo Ig rivolgendosi ad alcuni suoi fan che stanno pesantemente attaccando in rete Marica Pellegrinelli. Eros dice che Marica è una madre esemplare, non è una arrampicatrice sociale e che non bisogna credere ai bassi pettegolezzi di questi giorni. Non smentisce però le voci relative alla relazione di Marica con Charlie Vezza e quindi non scioglie i dubbi sul di lei tradimento. Apprezzo però la difesa alla madre dei suoi figli dalle gratuite offese a lei rivolte in queste ore.

