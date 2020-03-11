VIDEO FLASH - L'APPELLO DI RENZO ARBORE : "A TUTTI I MAGGIORI DEGLI ANNI SESSANTA, RIMANETE IN CASA! E FATE RESTARE ANCHE I VOSTRI FAMILIARI. POTETE GUARDARE LA TELEVISIONE, ASCOLTARE LA RADIO, LEGGERE UN LIBRO. E POTETE FINALMENTE SCOPRIRE INTERNET! FATEVI SPIEGARE DAI NIPOTI COME FUNZIONA, PERCHE' COSI' SCOPRITE LE VOSTRE CANZONI E I VOSTRI IDOLI DEL PRESENTE E DEL PASSATO" - VIDEO

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IL VIDEO APPELLO DI RENZO ARBORE

CORONAVIRUS - APPELLO DI RENZO ARBORE A RESTARE A CASA

 

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