FERMI TUTTI: #BORGONOVO HA RAGIONE! Cioè si sta ribaltando la situazione ? #Piazzapulita— MaratonetiMentana (@bringbacksardon) October 8, 2020
pic.twitter.com/tNavhzXGKZ
VIDEO-FLASH: BORGONOVO SPIAZZA-PULITA! ''IO HO LA MASCHERINA COME PREVEDE IL DECRETO, PERCHÉ VOI NON LA INDOSSATE? È OBBLIGATORIA NEI LUOGHI CHIUSI CHE NON SONO L'ABITAZIONE PRIVATA. POI NON VE LA PRENDETE COI SOVRANISTI O LE PERSONE PER STRADA CHE NON LA METTONO, VOI FATE LO STESSO'' - FORMIGLI PROVA A RISPONDERE: ''IO FACCIO IL TAMPONE MOLECOLARE, QUESTO STUDIO È SANIFICATO'', MA LA BOMBA È SGANCIATA: COME SI CONCILIANO LE TRASMISSIONI TV E LA MASCHERINA SUL LUOGO DI LAVORO?-
FERMI TUTTI: #BORGONOVO HA RAGIONE! Cioè si sta ribaltando la situazione ? #Piazzapulita— MaratonetiMentana (@bringbacksardon) October 8, 2020
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ALTRO CHE GRANDE FRATELLO O PECHINO EXPRESS! L’UNICO REALITY SHOW CHE DOVETE GUARDARE È “WILD GIRLS”, UN ADVENTURE GAME GIRATO NEI BOSCHI VICENTINI IN CUI UN GRUPPO DI PORNODIVE E MISTRESS DEVONO SUPERARE PROVE DI FORZA, ABILITÀ E CORAGGIO - È LA TERZA EDIZIONE E COMINCIA L’11 NOVEMBRE SU “PRIMA FREE” E SU YOUTUBE. PARTECIPERÀ ANCHE MARY RIDER, LA GIORNALISTA DELL’ANSA CHE SI È CONVERTITA AL PORNO – VIDEO: LE VECCHIE PUNTATE + FOTOGALLERY MOLTO "WILD"
SE ISIS FA RIMA CON SARAS - IL PETROLIO DAL CALIFFATO ALLE RAFFINERIE SARDE: L'INCHIESTA DELLA PROCURA ANTITERRORISMO DI CAGLIARI CHE METTE IN MEZZO L'AZIENDA DEI MORATTI, CHE AVREBBE RICEVUTO TRA IL 2015 E IL 2016 OLI MINERALI DA 25 NAVI IN ARRIVO DALL'IRAQ, PRIMA DAI CURDI E POI DA DAESH. CHE AVREBBE USATO I 60 MILIONI DEL BONIFICO PER FINANZIARE LA JIHAD – LA SMENTITA: "NOTIZIA PRIVA DI FONDAMENTO"
CAFONALINO PALLONARO - DA SEBINO NELA AL FIGLIO DI DINO VIOLA, LA ROMA SCUDETTATA DEL 1983 SI RITROVA PER CELEBRARE I 92 ANNI DI LUCIANO TESSARI, VICE DI LIEDHOLM, EX PORTIERE E TIFOSO GIALLOROSSO - L'EMOZIONE PER IL REGALO DI NELA - DOPO UNA TRATTATIVA ESTENUANTE, FRIEDKIN CACCIA I DOLLARI E LA ROMA RIABBRACCIA CHRIS SMALLING – VIDEO
MA QANTAS VOGLIA DI PARTIRE C’È? – LA COMPAGNIA AEREA HA VENDUTO IN DIECI MINUTI TUTTI I POSTI DISPONIBILI SUL VOLO VERSO “IL NULLA”. A OTTOBRE DECOLLERÀ DA SYDNEY UN AEREO CHE SORVOLERÀ PER SETTE ORE LE PRINCIPALI ATTRAZIONI TURISTICHE DEL PAESE: DALL'ULURU ALLE ISOLE WHITSUNDAYS, FINO ALLA SUNSHINE COAST. È PREVISTO ANCHE UN SORVOLO A BASSA QUOTA DEL SYDNEY HARBOUR – IL COSTO? NON PROPRIO ACCESSIBILE…
COSA SUCCEDE IN ITALIA SE AUMENTANO I CONTAGI? CI SARANNO “ZONE ROSSE” E CHIUSURE MIRATE PUR DI EVITARE UN ALTRO LOCKDOWN (MA BASTERÀ?) - SE L’INDICE “RT” DEL CONTAGIO FOSSE SUPERIORE A 1,5 PER TRE SETTIMANE CONSECUTIVE, SCATTEREBBE LA CHIUSURA DI LOCALI, PALESTRE E NEGOZI - NEL MIRINO ANCHE AUTOBUS E METROPOLITANE SPESSO STRAPIENI - MA IL VERO PROBLEMA E’ NEGLI SPAZI CHIUSI, A PARTIRE DAGLI UFFICI…