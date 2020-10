9 ott 2020 12:37

VIDEO-FLASH: BORGONOVO SPIAZZA-PULITA! ''IO HO LA MASCHERINA COME PREVEDE IL DECRETO, PERCHÉ VOI NON LA INDOSSATE? È OBBLIGATORIA NEI LUOGHI CHIUSI CHE NON SONO L'ABITAZIONE PRIVATA. POI NON VE LA PRENDETE COI SOVRANISTI O LE PERSONE PER STRADA CHE NON LA METTONO, VOI FATE LO STESSO'' - FORMIGLI PROVA A RISPONDERE: ''IO FACCIO IL TAMPONE MOLECOLARE, QUESTO STUDIO È SANIFICATO'', MA LA BOMBA È SGANCIATA: COME SI CONCILIANO LE TRASMISSIONI TV E LA MASCHERINA SUL LUOGO DI LAVORO?