VIDEO FLASH - LA FASCIOFOLLIA DI MIMMO POLITANO' STAMANE A "RADIO RADIO", L'EMITTENTE CHE HA LANCIATO IL RADIO TRIBUNO MICHETTI - "DOBBIAMO FAR PAGARE A TUTTA LA FAMIGLIA MUSSOLINI GLI ERRORI DEL DUCE? L'OLOCAUSTO E' TERRIBILE PERO' DOBBIAMO PENSARE, E PENSO CHE AGLI EBREI INTELLIGENTI NON LI OFFENDA, DOBBIAMO PENSARE A TUTTI GLI OLOCAUSTI. LENIN ERA EBREO E HA UCCISO MOLTISSIMA GENTE. KISSINGER E' EBREO E HA UCCISO MOLTISSIMA GENTE. DOBBIAMO PENSARE QUESTO SE VOGLIAMO FARE UN PASSO IN AVANTI NELL'EVOLUZIONE UMANA ALTRIMENTI SIAMO SEMPRE SOTTO IL GIOGO DEL SENSO DI COLPA..." - AUDIO! 

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INTERVENTO SULL'OLOCAUSTO STAMANE A "RADIO RADIO"

RADIO RADIO - LE PAROLE SULLA SHOAH

 

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L'AFFARE SI INGROSSA - GIOVANNI BUINI, L'IMPRENDITORE CHE SI VIDE MANDARE INDIETRO LE MASCHERINE DALLA STRUTTURA COMMISSARIALE DI ARCURI DOPO AVER DETTO 'NO' ALL'ACCORDO CON LUCA DI DONNA, AVEVA SCRITTO UNA MAIL AD ARCURI SPENDENDO IL NOME DI BERTOLASO ("CI SIAMO SENTITI PER TRAMITE DI GUIDO BERTOLASO E VI ABBIAMO FORNITO UNA PARTITA DI MASCHERINE…") - IL GIORNO DOPO L’INCONTRO CON DI DONNA, L’AZIENDA DI BUINI RICEVE A SORPRESA UNA VISITA DAI CARABINIERI DEL NAS, E POI UN CONTROLLO DELLA GUARDIA DI FINANZA - A FINE LUGLIO DEL 2020 LA CENA DI ARCURI AL "GALLURA" A ROMA CON DI DONNA, L’AVVOCATO ESPOSITO, IL DG DEL MISE FEDERICO TEDESCHINI E DUE ALTRI AVVOCATI…

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