INTERVENTO SULL'OLOCAUSTO STAMANE A "RADIO RADIO"
RADIO RADIO - LE PAROLE SULLA SHOAH
VIDEO FLASH - LA FASCIOFOLLIA DI MIMMO POLITANO' STAMANE A "RADIO RADIO", L'EMITTENTE CHE HA LANCIATO IL RADIO TRIBUNO MICHETTI - "DOBBIAMO FAR PAGARE A TUTTA LA FAMIGLIA MUSSOLINI GLI ERRORI DEL DUCE? L'OLOCAUSTO E' TERRIBILE PERO' DOBBIAMO PENSARE, E PENSO CHE AGLI EBREI INTELLIGENTI NON LI OFFENDA, DOBBIAMO PENSARE A TUTTI GLI OLOCAUSTI. LENIN ERA EBREO E HA UCCISO MOLTISSIMA GENTE. KISSINGER E' EBREO E HA UCCISO MOLTISSIMA GENTE. DOBBIAMO PENSARE QUESTO SE VOGLIAMO FARE UN PASSO IN AVANTI NELL'EVOLUZIONE UMANA ALTRIMENTI SIAMO SEMPRE SOTTO IL GIOGO DEL SENSO DI COLPA..." - AUDIO!-
INTERVENTO SULL'OLOCAUSTO STAMANE A "RADIO RADIO"
“QUESTA È UNA DEMOCRAZIA MALATA” – MASSIMO FINI SULLA RIVOLTA ANTI GREEN PASS, GLI SCONTRI DI SABATO SCORSO A ROMA E I VENTI DI AUTUNNO CALDO: "I PARTITI DEVONO RAGIONARE SUL 48% DI ASTENSIONE. NON POSSO PENSARE CHE SIANO TUTTI DEGLI EVERSIVI. SONO CONTRARIO ALLO SCIOGLIMENTO DI FORZA NUOVA MA QUELLI CHE HANNO ASSALTATO LA CGIL O LA POLIZIA DEVONO ANDARE IN PRIGIONE" – L’ATTACCO ALLA STAMPA: "HA CREATO UN CLIMA DI TERRORE" – E SULL’OBBLIGO DI VACCINO… - VIDEO
QUANDO CI SONO DI MEZZO SOLDI E CINESI, SCOPPIA QUALCHE CASINO - NON SOLO IL POSSIBILE CRAC DEL COLOSSO IMMOBILIARE EVERGRANDE, AUMENTANO LE SOCIETÀ A RISCHIO INSOLVENZA E MEZZO PAESE È VICINO AL FALLIMENTO: COINVOLTO IL 40% DELLE OBBLIGAZIONI IN DOLLARI - COME SE NON BASTASSE, ESPLODE IL CASO DEL RAPPORTO DELLA BANCA MONDIALE TRUCCATO PER AIUTARE PECHINO: LA DIRETTRICE GENERALE DEL FMI KRISTALINA GEORGIEVA È ACCUSATA DI ESSERSI PIEGATA A XI...
L'AFFARE SI INGROSSA - GIOVANNI BUINI, L'IMPRENDITORE CHE SI VIDE MANDARE INDIETRO LE MASCHERINE DALLA STRUTTURA COMMISSARIALE DI ARCURI DOPO AVER DETTO 'NO' ALL'ACCORDO CON LUCA DI DONNA, AVEVA SCRITTO UNA MAIL AD ARCURI SPENDENDO IL NOME DI BERTOLASO ("CI SIAMO SENTITI PER TRAMITE DI GUIDO BERTOLASO E VI ABBIAMO FORNITO UNA PARTITA DI MASCHERINE…") - IL GIORNO DOPO L’INCONTRO CON DI DONNA, L’AZIENDA DI BUINI RICEVE A SORPRESA UNA VISITA DAI CARABINIERI DEL NAS, E POI UN CONTROLLO DELLA GUARDIA DI FINANZA - A FINE LUGLIO DEL 2020 LA CENA DI ARCURI AL "GALLURA" A ROMA CON DI DONNA, L’AVVOCATO ESPOSITO, IL DG DEL MISE FEDERICO TEDESCHINI E DUE ALTRI AVVOCATI…
“STANNO GIOCANDO DUE CONTRO UNO. DIGLI DI STARE ZITTO” - FOGNINI PERDE CON TSITSIPAS AL TERZO SET A INDIAN WELLS E SI LAMENTA CON IL GIUDICE DI SEDIA PER I SUGGERIMENTI DEL PAPÀ-COACH DEL GRECO DALLA TRIBUNA (VIETATI). E ALLA STRETTA DI MANO FINALE TRA FOGNINI E L’APOLLO GRECO SI ACCENDE UN BATTIBECCO – VIDEO
CAFONALINO - A LARGO DEL NAZARENO GRANDE RESSA PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI ANNARITA BRIGANTI "COCO CHANEL": VALERIA MARINI IN CORTO TUBINO NERO, BEPPE CONVERTINI, FEDERICO FASHION STYLE IN GIACCA BEIGE TEMPESTATA DI STRASS, LA BIONDA STAR DEL BURLESQUE DAISY CIOTTI, AIDA YESPICA... - TUTTI IN FILA PER ACCAPARRARSI LE TARTARE DI ORATA CON MOUSSE DI AVOCADO E LIME, SALMONE MARINATO AGLI AGRUMI, E GLI ASSAGGI DI GNOCCHETTO AI FRUTTI DI MARE AL PROFUMO DI LIMONE - FOTO
DOVE VAI IN VACANZA? A GRADO! – LO STORICO DELL'ARTE LUIGI FICACCI: "PROPRIO DOVE L’ADRIATICO SI CONCLUDE IN UNA LAGUNA SI POSSONO RINTRACCIARE I CARATTERI DELLA PIÙ ELEVATA CIVILTÀ BIZANTINA, IN UN AVORIO CONSERVATO AL BRITISH MUSEUM. E’ MOLTO PROBABILE CHE NEL VII SECOLO, QUELLA TAVOLETTA VENISSE ESEGUITA E INSERITA IN UNA CATTEDRA VESCOVILE EBURNEA, DEDICATA ALL’APOSTOLO PIETRO – E POI LA CATTEDRALE DI SANT'EUFEMIA, LA BELLISSIMA CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE, IL CAMPO DEI PATRIARCHI, UN ORGANISMO URBANO CHE…" - VIDEO