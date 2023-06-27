LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA SMITRAGLIATE NEL "DAGO TV" DI SALVATORE MARINO
IL DAGO TG DI SALVATORE MARINO
VIDEO FLASH! - FERMI TUTTI, ARRIVA IL DAGO-TG! LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA SMITRAGLIATE DA SALVATORE MARINO, L'ALTRA CHIAPPA DELL'INFORMAZIONE...-
LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA SMITRAGLIATE NEL "DAGO TV" DI SALVATORE MARINO
NO, NON È STATA UNA SCENEGGIATA NAPOLETANA, PROTAGONISTI: ISSO (PUTIN), ESSE (L'AUTOCRAZIA ATTORNO ALLA CORTE DELLO ZAR VLADIMIR) E ‘O MALAMENTE (PRIGOZHIN). FOSSE STATA UNA MESSINSCENA, A PUTIN NON PARTIVA L’EMBOLO. FOSSE STATA UNA FICTION, I POTENTI DEL MONDO AVREBBERO APPARECCHIATO UN BARBECUE IN GIARDINO ANZICHÉ INNESTARE L’ALLARME ROSSO - UN PUNTO DI SVOLTA CHE POTREBBE SEGNARE IL NUOVO CORSO DELLA RUSSIA, DOPO L'ACCORDO CON PRIGOZHIN? SE PARTIRÀ UNA TRATTATIVA DI PACE CON ZELENSKY (CRIMEA ALLA RUSSIA, DONBASS E DINTORNI RESTANO ALL’UCRAINA), ALLORA SI CAPIRÀ CHE I MILIARDI SPESI DAGLI OLIGARCHI PER IL BLITZ DELLA WAGNER NON SONO STATI BUTTATI INVANO: IL POPOLO RUSSO NON PUÒ PERMETTERSI DI VIVERE “SANZIONATO” NÉ HA NESSUNISSIMA VOGLIA DI MANDARE I PROPRI FIGLI A MORIRE PER IL DONBASS. MEGLIO GODERSI “DON MATTEO”, RICORDANDO LE PIROETTE DI DON LURIO...
FLASH!/1 - VOCI DAL SAN RAFFAELE: DURANTE IL PENULTIMO RICOVERO IN OSPEDALE, DAL 5 APRILE AL 19 MAGGIO, SILVIO BERLUSCONI AVREBBE MESSO MANO AL TESTAMENTO, CON L'AUSILIO DEL SUO STORICO NOTAIO ARRIGO ROVEDA E DEL FIDATISSIMO RAGIONIER SPINELLI - LE VOCI AVREBBERO ALLARMATO LA FAMIGLIA. COMUNQUE, NEL CASO CI FOSSERO LASCITI "STRANI'' NEL TESTAMENTO, I CINQUE EREDI AVREBBERO STRUMENTI LEGALI PER IMPUGNARLO... - FLASH!/2 - TESTAMENTO O MENO, MARTA FASCINA POTREBBE RESTARE A VIVERE A VILLA SAN MARTINO. I 5 EREDI AVREBBERO DECISO DI TRASFORMARE ARCORE IN UNA FONDAZIONE IN MEMORIA DI SILVIO BERLUSCONI - DEL RESTO, VILLA SAN MARTINO E' INVENDIBILE CON IL MAUSOLEO CHE OSPITA LE CENERI DI FAMIGLIA (SILVIO, PAPA' LUIGI, MAMMA ROSA E LA SORELLA MARIA ANTONIETTA). E LA FASCINA COME CUSTODE DELLA FONDAZIONE CI PUO' STARE...
FLASH! - DA MILANO, DOPO LA SCELTA DEL MELONIANO MARIO SECHI ALLA DIREZIONE DI "LIBERO" (LA LEGA VOLEVA SENALDI), E' IN ARRIVO UN ALTRO SGARBO DELLA DUCETTA A SALVINI - IL PREMIER INSISTE PER NOMINARE COMMISSARIO DI EMILIA-ROMAGNA PER L'ALLUVIONE, GUIDO BERTOLASO, ASSESSORE ALLA RICCA SANITA' LOMBARDA CHE SI STA RIVELANDO "TROPPO INDIPENDENTE" - AL SUO POSTO, SI FA IL NOME DI MARIO MANTOVANI (FDI). PER ORA BERTOLASO E IL GOVERNATORE ATTILIO FONTANA NON CI STANNO...
DAGOREPORT! L’OBIETTIVO DI PRIGOZHIN NON MIRAVA AL ROVESCIAMENTO DI VLADIMIR PUTIN, DI PER SÉ UNO SCENARIO SPAVENTOSO (CHI SAREBBE STATO IN GRADO DI MANTENERE UNITO IL PAESE, PROTEGGERE LE ARMI NUCLEARI ETC., LE MILIZIE WAGNER?), MA A INDEBOLIRE IL SUO POTERE - VEDERE SE, UNA VOLTA AZZOPPATO, A PUTIN PARTIVA L’EMBOLO FATALE, DETTO ‘’DOPO DI ME, IL DILUVIO” (E VAI CON ESERCITO E BOMBE), OPPURE "MAD VLAD" AVREBBE INIZIATO A RAGIONARE. A PARTIRE DAL NEGOZIATO DI PACE CON ZELENSKY E CHIUDERE LA GUERRA IN UCRAINA, CHE HA SCONVOLTO LA CUCCAGNA DEGLI OLIGARCHI E GLI EQUILIBRI MONDIALI, NEI PROSSIMI 30 GIORNI - LA SPIA CHE PUTIN ABBIA INIZIATO A USARE LE SINAPSI DEL CERVELLO È RAPPRESENTATA DALLA SUA RICHIESTA DI TROVARE UNA MEDIAZIONE CON PRIGOZHIN, RIVOLTA IN MANIERA ESPLICITA AD ALEXANDER LUKASHENKO. LE TRATTATIVE PER UN ACCORDO SONO IN CORSO...
PUTIN MESSO AL MURO DA PRIGOZHIN: UNA DOMANDA E TRE IPOTESI. COME MAI IL PADRE PADRONE DI 27 MILA MERCENARI, FINO A IERI BELLICISTA CHE ACCUSAVA DI INCAPACITA' IL MINISTRO DELLA DIFESA SHOIGU, DICHIARA CHE NON C’ERANO MOTIVI PER INVADERE L’UCRAINA? - IPOTESI: PRIGOZHIN POTREBBE ESSERE STATO STRAPAGATO DALL'INTELLIGENCE OCCIDENTALE PER RIMBOCCARE LA LAPIDE A PUTIN E CHIUDERE COSÌ LA GUERRA IN UCRAINA. SUPPORTARE E ARMARE ZELENSKY STA PESANDO DECINE E DECINE DI MILIARDI, MEJO RICOPRIRE D’ORO PRIGOZHIN FACENDO SCOPPIARE UNA GUERRA INTESTINA - ALTRA IPOTESI: A “COMPRARSI” IL BOSS DELLA WAGNER SAREBBERO I TANTI OLIGARCHI RUSSI CHE NON VEDONO L’ORA, PER I LORO AFFARI FINITI INCAGLIATI A CAUSA DELLE SANZIONI, DI CHIUDERE UNA GUERRA DEMENTE - VIDEO!