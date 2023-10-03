Donne vegane= donne inscopabili che inventano cose e mangiano miglio. “Che ci fai con una così”. Parola di Crepet. pic.twitter.com/nw8e9ciKBw— Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) October 3, 2023
paolo crepet selvaggia lucarelli
VIDEO-FLASH! “UNA DONNA VEGANA. E CHE CI FAI CON UNA COSI’? L’AMORE?” - LO PSICHIATRA PAOLO CREPET SCATENATO: “INVITI UNA RAGAZZA A CENA E QUESTA MANGIA MIGLIO CON L’ACETO DI MELA. CHE CI SI FA CON UNA COSI’? L’AMORE NO. DIRA’ CHE LE VENGONO LE OCCHIAIE. CHISSA’ CHE SI INVENTA. PAZZESCO” – LA REAZIONE GELIDA DI SELVAGGIA LUCARELLI: “DONNE VEGANE UGUALE DONNE INSCOPABILI. PAROLA DI CREPET” – VIDEO-
Donne vegane= donne inscopabili che inventano cose e mangiano miglio. “Che ci fai con una così”. Parola di Crepet. pic.twitter.com/nw8e9ciKBw— Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) October 3, 2023
paolo crepet selvaggia lucarelli
CALTA CHE TI PASSA! – IL BLITZ DA 300 MILIONI DI POSTE NELL’AZIONARIATO DI MEDIOBANCA FA DISCUTERE I PALAZZI DEL POTERE – SI VOCIFERA DI UNA DURISSIMA TELEFONATA DEL MINISTRO GIORGETTI ALL’AD DI POSTE, MATTEO DEL FANTE – SEMBRA CHE, OLTRE IL DICASTERO DELL’ECONOMIA, ANCHE CDP DI SCANNAPIECO NON SAPESSE NULLA DELL’OPERAZIONE CHE HA FATTO FELICE CALTAGIRONE – DATO CHE POSTE È CONTROLLATA DAL MEF (29,26%) E DA CDP (30%), È CHIARO CHE IL CONSENSO A DEL FANTE PER L’OPERAZIONE NON PUÒ NON ESSERE ARRIVATO CHE DAL DUPLEX MELONI-FAZZOLARI, CHE HANNO ELETTO “IL MESSAGGERO” IL LORO QUOTIDIANO PREFERITO…
DAGONEWS - COME MAI MAMMA RAI IN MODALITÀ TELE-MELONI HA SBATTUTO LA PORTA IN FACCIA A FEDEZ? PRIMA DEL RICOVERO, IL MARITO DELLA FERRAGNI AVEVA ACCETTATO L’INVITO A “BELVE”. MA FRANCESCA FAGNANI NON AVEVA FATTO I CONTI CON I MELONIANI DI VIALE MAZZINI, A CUI IL RAPPER A MISURA DUOMO STA SULLA CIMA DEL CAZZO DOPO LE PERFORMANCE SANREMESI: DALLA FOTO STRAPPATA DEL VICEMINISTRO BIGNAMI, IMMORTALATO IN COMPLETINO NAZISTA, ALLA LINGUA IN BOCCA CON ROSA CHEMICAL… - LA CONFERMA DELLA FAGNANI - VIDEO
FLASH! – MEDIOBANCA WAR! E’ CHIARO CHE L’AD DI POSTE, MATTEO DEL FANTE (CONFERMATO GRAZIE A FDI E CARO A CALTAGIRONE) NON AVREBBE POTUTO COMPRARE AZIONI MEDIOBANCA PER LA SOMMETTA DI 300 MILIONI SENZA AUTORIZZAZIONE E CONSENSO DI PALAZZO CHIGI, MEF E CDP - ANCHE SE POSTE NON ESERCITERÀ IL DIRITTO DI VOTO NELL’ASSEMBLEA DL 28 OTTOBRE, AVENDO DELFIN IL 20% E CALTAGIRONE IL 10, È CHIARO CHE TUTTE LE AZIONI CHE VENGONO TOLTE DAL MERCATO, VENGONO TOLTE ALLA LISTA DI NAGEL (A PENSARE MALE SI FA PECCATO MA SPESSO SI INDOVINA…)
NATA SOTTO UNA CATTIVA STELLANTIS – SE SERVISSE UN'ULTERIORE DIMOSTRAZIONE CHE NEL GRUPPO FIAT-PEUGEOT COMANDANO I FRANCESI, BASTA VEDERE CHE SUCCEDE ALLA NUOVA 600 ELETTRICA “MADE IN ITALY”: È PRODOTTA IN POLONIA ED È UNA BRUTTA COPIA (È COSTRUITA SULLA STESSA PIATTAFORMA) DELLA PEUGEOT 2008, CHE INVECE VIENE PROGETTATA E ASSEMBLATA OLTRALPE. STELLANTIS PRODUCE 1 MILIONE DI AUTO IN FRANCIA E 400 MILA IN ITALIA. QUI CI SONO STATI 7500 ESUBERI, NEL PAESE DI MACRON ZERO. DOV’È LANDINI, CHE CON MARCHIONNE SI LAGNAVA UN GIORNO SÌ E L’ALTRO PURE?
FLASH! – BAD NEWS PER IL SISTEMA NERVOSO DELLA MARCHESA MELONI, SEMPRE PIÙ DESTABILIZZATO DA IMMAGINARI COMPLOTTI: LO SPREAD NON CALA. OGGI SI È FERMATO A 194 - I MERCATI INTERNAZIONALI SONO IN FASE DI “ALLERTA” A CAUSA DELL’INSTABILITÀ DEL GOVERNO - AD ESEMPIO, SI CHIEDONO: CHI PRENDE LE DECISIONI AL MEF: GIORGETTI, SALVINI O MELONI? - UN BANCHIERE INGLESE: “I MERCATI HANNO BISOGNO DI TRANQUILLITÀ, NON DI UN GOVERNO NERVOSO…”