VIDEO-FLASH! - MARA SI AZZOPPA MA NON SI SPEZZA: CI VUOLE UNA SQUADRA DI PERSONE PER AIUTARE LA VENIER A USCIRE DI CASA PER ANDARE NEGLI STUDI DI ''DOMENICA IN''. TRA FIGLIO, MARITO, INFERMIERE E ASSITENTI VARI, STAMPELLE E SEDIA A ROTELLE PER SUPERARE SCALE E OSTACOLI-
LA POETESSA PATRIZIA VALDUGA HA ANCORA LA MUTANDA CALDA PER TARIQ RAMADAN - LA SUBLINE AUTRICE DI VERSI CHE HANNO SVEZZATO LA NOSTRA CARNALITA' (“E QUANDO FICA E TESTA SONO PRONTE / RIEMPILE DI CAZZO E DI PAROLE”), IN PRIMA PAGINA SUL “FATTO” SI SCHIERA CONTRO LE SVALVOLATE DEL #METOO, A FIANCO DI TARIQ RAMADAN, IL SEDICENTE E SEDUCENTE DOCENTE E PREDICATORE DELL’ISLAM (MODERATO), DIVENTATO ALCUNI ANNI FA IDOLO DELLE GIORNALISTE DELLA GAUCHE CAVIAR DE’ NOANTRI - A QUESTO PUNTO, LILLIBOTOX CON CHI STA IN VISTA DEL PROCESSO CONTRO IL BEL TARIQ: CON LUI O CON IL #METOO? E RULA JEBREAL, LA VISPA TAROCCATRICE DI FOTO DI HITLER, TACE?
''PRESSIONI ANCHE DAVANTI AL PAPA'' - COSA C'È DIETRO L'ARRESTO DEL BROKER MOLISANO PIERLUIGI TORZI, IL PRIMO CITTADINO ITALIANO (NON DIPENDENTE DEL VATICANO) A FINIRE NELLE CELLE DELLA SANTA SEDE - L’ESTORSIONE E L’AFFAIRE DELLA BANCA POPOLARE DI BARI, MINCIONE CHE ''SCARICA'' IL FINANZIERE SULLA SCELTA DI PENA PARRA. IL RUOLO DELLA SVIZZERA
IN MEZZO A TANTO MALUS, QUALCHE BONUS - AFFITTI COMMERCIALI, L'AGENZIA DELLE ENTRATE DÀ IL VIA LIBERA AL CREDITO D'IMPOSTA FINO AL 60% DEI CANONI PAGATI DURANTE IL LOCKDOWN. SI PUÒ USARE DA SUBITO CON IMU E ALTRI TRIBUTI. AMMESSI NON SOLO BAR, RISTORANTI E NEGOZI MA ANCHE FORFETTARI E AGRICOLTORI. ANCHE UN UFFICIO SITUATO IN UN APPARTAMENTO (AD ESEMPIO, CATEGORIA A/3) PUÒ AVERE IL TAX CREDIT
DIETRO A UNA DONNA CHE SBAGLIA CI PUÒ ESSERE UN GRANDE UOMO - PARLA IL PADRE DI PRATO, IL MARITO TRADITO DALLA MOGLIE CON UN RAGAZZINO DI 13 ANNI DA CUI HA POI AVUTO UN FIGLIO, E CHE SI È PRESO UNA CONDANNA PERCHÉ LO HA RICONOSCIUTO COME SUO, MENTENDO PER SALVARE LA FAMIGLIA E CRESCERLO SENZA TRAUMI: ''NON LO AVREI MAI ABBANDONATO SOLO PERCHÉ NON ERA MIO. MIA MOGLIE? È UNA GRANDE MAMMA. MI SONO INNAMORATO DI LEI DA RAGAZZO, ERA COSÌ BELLA E SOLARE. ORA SI FA SEGUIRE DA UNO PSICHIATRA. IL PERDONO? BEH…''
UN IBAN CHE CORRE PALLA AL PIEDE - CRISTIANO RONALDO ARRIVA A 1 MILIARDO DI DOLLARI ACCUMULATI IN CARRIERA. IL COMBINATO DISPOSTO DI CROMOSOMI ED ETICA DEL LAVORO NE FANNO UN INCROCIO FRA TERMINATOR E PREDATOR, CON IL PORTAFOGLIO DI ROCKFELLER E IL 7 PER CENTO DI MASSA GRASSA. PRIMA DI LUI SOLO TIGER WOODS E FLYD MAYWEATHER, MA NESSUN ALTRO NEGLI SPORT DI SQUADRA - 650 MILIONI DI INGAGGI, IL RESTO SPONSOR. MENTRE FEDERER (CHE VINCE NELLA STAGIONE PASSATA) GUADAGNA 6 MILIONI DALLE GARE E 100 DAI MARCHI
FUNERAL IN MASCHERA - IN CENTINAIA PER L'ADDIO A ROBERTO GERVASO, CON REGOLE RIGIDISSIME: INGRESSO CONTINGENTATO, DISTANZIAMENTO, MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA - VANZINA: ''ERA UN FUORICLASSE ASSOLUTO, COLTISSIMO, INTELLIGENTISSIMO, MAI MALIGNO'' - ARBORE: ''MI STUPIVA OGNI VOLTA CON I SUOI AFORISMI STRAORDINARI. DIVORAVO I SUOI LIBRI'' - E POI PINGITORE, TAJANI, GASPARRI, CICCHITTO, MATONE, REGINA, CALABRÒ, MONORCHIO, CASELLA, BECHIS, NAPOLETANO, DIACO, COGNETTI, VIGORELLI…
LA FEBBRE DEL SABATO MATTINA - CON 39,2 IN SPIAGGIA A SPERLONGA, COLPA DEL COVID, DEL TERMOSCANNER O DEL SOLE CHE ''INCOCCIA'', COME SI DICE A ROMA? - SINDACI IN RIVOLTA: ''METTONO REGOLE COMPLICATE SENZA CONSULTARCI, MA POI SIAMO NOI CHE DOBBIAMO APPLICARLE. 1 METRO DI DISTANZA IN ACQUA? MASCHERINE PRONTE SOTTO L'OMBRELLONE? ELENCO DI TUTTE LE PRESENZE IN SPIAGGIA?''
BOLLETTIAMOCI - 72 MORTI E 270 NUOVI CASI, LA METÀ IN LOMBARDIA. IN CINQUE REGIONI, NELLE ULTIME 24 ORE, NON SI SONO REGISTRATI NUOVI CASI. 1297 NUOVI GUARITI, SEMPRE MENO PERSONE IN TERAPIA INTENSIVA