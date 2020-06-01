VIDEO-FLASH! - MARA SI AZZOPPA MA NON SI SPEZZA: CI VUOLE UNA SQUADRA DI PERSONE PER AIUTARE LA VENIER A USCIRE DI CASA PER ANDARE NEGLI STUDI DI ''DOMENICA IN''. TRA FIGLIO, MARITO, INFERMIERE E ASSITENTI VARI, STAMPELLE E SEDIA A ROTELLE PER SUPERARE SCALE E OSTACOLI

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Un post condiviso da Nicola Carraro (@provo2000) in data:

 

 

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LA POETESSA PATRIZIA VALDUGA HA ANCORA LA MUTANDA CALDA PER TARIQ RAMADAN - LA SUBLINE AUTRICE DI VERSI CHE HANNO SVEZZATO LA NOSTRA CARNALITA' (“E QUANDO FICA E TESTA SONO PRONTE / RIEMPILE DI CAZZO E DI PAROLE”), IN PRIMA PAGINA SUL “FATTO” SI SCHIERA CONTRO LE SVALVOLATE DEL #METOO, A FIANCO DI TARIQ RAMADAN, IL SEDICENTE E SEDUCENTE DOCENTE E PREDICATORE DELL’ISLAM (MODERATO), DIVENTATO ALCUNI ANNI FA IDOLO DELLE GIORNALISTE DELLA GAUCHE CAVIAR DE’ NOANTRI - A QUESTO PUNTO, LILLIBOTOX CON CHI STA IN VISTA DEL PROCESSO CONTRO IL BEL TARIQ: CON LUI O CON IL #METOO? E RULA JEBREAL, LA VISPA TAROCCATRICE DI FOTO DI HITLER, TACE?

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DIETRO A UNA DONNA CHE SBAGLIA CI PUÒ ESSERE UN GRANDE UOMO - PARLA IL PADRE DI PRATO, IL MARITO TRADITO DALLA MOGLIE CON UN RAGAZZINO DI 13 ANNI DA CUI HA POI AVUTO UN FIGLIO, E CHE SI È PRESO UNA CONDANNA PERCHÉ LO HA RICONOSCIUTO COME SUO, MENTENDO PER SALVARE LA FAMIGLIA E CRESCERLO SENZA TRAUMI: ''NON LO AVREI MAI ABBANDONATO SOLO PERCHÉ NON ERA MIO. MIA MOGLIE? È UNA GRANDE MAMMA. MI SONO INNAMORATO DI LEI DA RAGAZZO, ERA COSÌ BELLA E SOLARE. ORA SI FA SEGUIRE DA UNO PSICHIATRA. IL PERDONO? BEH…''

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UN IBAN CHE CORRE PALLA AL PIEDE - CRISTIANO RONALDO ARRIVA A 1 MILIARDO DI DOLLARI ACCUMULATI IN CARRIERA. IL COMBINATO DISPOSTO DI CROMOSOMI ED ETICA DEL LAVORO NE FANNO UN INCROCIO FRA TERMINATOR E PREDATOR, CON IL PORTAFOGLIO DI ROCKFELLER E IL 7 PER CENTO DI MASSA GRASSA. PRIMA DI LUI SOLO TIGER WOODS E FLYD MAYWEATHER, MA NESSUN ALTRO NEGLI SPORT DI SQUADRA - 650 MILIONI DI INGAGGI, IL RESTO SPONSOR. MENTRE FEDERER (CHE VINCE NELLA STAGIONE PASSATA) GUADAGNA 6 MILIONI DALLE GARE E 100 DAI MARCHI

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