DAGO A QUELLI DELLA NOTTE NEL SERVIZIO DEL TG1 DEDICATO A GIANNI VATTIMO
VIDEO-FLASH! – NEL SERVIZIO PER RICORDARE IL FILOSOFO GIANNI VATTIMO, SCOMPARSO A 87 ANNI, IL TG1 RIPESCA UN VIDEO DI DAGO A "QUELLI DELLA NOTTE" - LA TEORIA DEL "PENSIERO DEBOLE", SVILUPPATA DAL FILOSOFO, È STATA RESA "POP" GRAZIE ALLE CITAZIONI DI DAGO, CHE ANDAVA IN VIDEO CON UN COMPLETO DAMASCATO... - VIDEO-
QUANTE MASCHERE INDOSSA LA MELONI? QUAL È LA VERA IDENTITÀ? DRAGHETTA O DUCETTA? GIORGIA-FAZZOLARI, ASPIRANTE COMPLOTTISTA O GIORGIA-TAJANI, ASPIRANTE STATISTA? - UN GIORNO FLIRTA CON URSULA, QUELLO DOPO CON ORBAN E VOX - L’ALLEANZA DI SALVINI CON LA FASCIO-SOVRANISTA LE PEN E I NAZISTELLI DI AFD VA DI TRAVERSO A MACRON E SCHOLZ, GLI UNICI CHE POSSONO AIUTARCI SUL PATTO DI STABILITA' E MIGRANTI - L’ESECUTIVO DI DESTRA-CENTRO NON E’ PERCEPITO COME “AFFIDABILE”, UNA TRAGEDIA PER CHI COME NOI HA 2.858 MILIARDI DI DEBITO PUBBLICO - IL POVERO MATTARELLA DEVE SEDARE I TIMORI DI CHI PENSA CHE L’ITALIA FINIRA’ IN UN VICOLO CIECO FINANZIARIO...
A PARMA NON SI PARLA D’ALTRO: L’EX CALCIATORE SPOSATISSIMO E IDOLO DEI TIFOSI AVEVA, DA ANNI, UNA RELAZIONE CLANDESTINA CON UNA NOTA E AVVENENTE PRESENTATRICE LOCALE - QUANDO LEI E’ RIMASTA INCINTA, L'EX CALCIATORE PRIMA HA SCELTO CON LEI IL NOME DEL BIMBO PROMETTENDO PERFINO DI MOLLARE LA MOGLIE E CREARE UNA NUOVA FAMIGLIA, E POI È SCAPPATO RIFIUTANDO DI RICONOSCERE IL FIGLIO. COME E’ FINITA LA PEPATISSIMA STORIA? LA PRESENTATRICE HA CHIESTO LA PROVA DEL DNA E LA PERIZIA HA STABILITO CHE…
DAGOREPORT – SE IL PASTICCIO DELLA LAUREA MAI CONSEGUITA DOVESSE BLOCCARE LA NOMINA DI CARLO BONOMI A CAPO DEL CDA DELLA LUISS, C’È GIA’ UN’ALTERNATIVA PRONTA PER L'INCARICO UNIVERSITARIO. È IL MANTOVANO ALBERTO MARENGHI, ATTUALE VICE E FEDELISSIMO DEL PRESIDENTE USCENTE DI CONFINDUSTRIA – IN CORSA PER DIVENTARE NUOVO GRAN CAPO DEGLI INDUSTRIALI CI SONO ANTONIO GOZZI, FABRIZIO DI AMATO E IL GRANDE EX ANTONIO D'AMATO…
FLASH! - PACE IN UCRAINA: LA MEDIAZIONE DEL PAPA STA ANDANDO AVANTI, E NON SOLO PER RIPORTARE A CASA I BAMBINI UCRAINI DEPORTATI IN RUSSIA - LA MISSIONE DEL CARDINALE ZUPPI IN CINA E' STATA CORONATA DAL SUCCESSO (ADESSO TORNERA' A MOSCA) - PER RISOLLEVARSI DAI SUOI PROBLEMI ECONOMICI, PECHINO HA BISOGNO DI UN RICONOSCIMENTO A LIVELLO INTERNAZIONALE E HA COLTO AL VOLO LA MISSIONE UMANITARIA DELLA SANTA SEDE...
RETROSCENA CALDI SUL DUELLO TRA MELONI A LAMPEDUSA E IL TRUCE SALVINI A PONTIDA - A POCHI GIORNI DAL PIC-NIC LEGHISTA CON LA FASCIO-STAR MARINE LE PEN, L’”INVASIONE” DI MIGRANTI ERA L’OCCASIONE PERFETTA PER BASTONARE L’EUROPA-MATRIGNA-INFAME E, IN VISTA DELLE EUROPEE 2024, RUBARE VOTI A FRATELLI D'ITALIA E METTERE IL BASTONE FRA LE RUOTE ALL'EURO-GIORGIA - COM'È SBOCCIATA L’IDEA ALLA DUCETTA DI TAGLIARE LE UNGHIE AL SUO NEMICO PIU' INTIMO VOLANDO A LAMPEDUSA, PROPRIO NEL GIORNO DELLA SCAMPAGNATA DI PONTIDA - MESSO DA PARTE IL FEZ D’ORDINANZA, LA ''GIOVANNA D'ORCO'' DI COLLE OPPIO HA INDOSSATO L’ALTRA MASCHERA, QUELLA DELLA DEMOCRISTIANA CHE NEGOZIA E MEDIA, E HA DIGITATO IL NUMERO DI BRUXELLES DELLA VON DER LEYEN. CHE HA ACCETTATO L’INVITO PER DUE MOTIVI…