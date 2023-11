30 nov 2023 16:20

VIDEO FLASH - "EXPO? ORA CHE ABBIAMO PERSO IL MIGLIOR INVESTIMENTO PER I PROSSIMI 10 ANNI, VOGLIO FARE UN APPELLO: 'RIAD: REMEMBER YOUR FRIENDS'"! - FRANCESCA REGGIANI IN VERSIONE GIORGIA MELONI COMMENTA IL FLOP DELLA CANDIDATURA DI ROMA A EXPO 2030: "PER I ROMANI MEGLIO COSI'. GIA' GUALTIERI STA IMPAZZENDO PER IL GIUBILEO. HA CHIUSO I PONTI, SBARRATO I SOTTOPASSI, HA CAMBIATO I SENSI DI MARCIA. UN POVERETTO CHE VUOLE ANDARE A SAN PIETRO SI RITROVA ALLA SINAGOGA, CIOE' IL FEDELE ME SE CONFONDE!"