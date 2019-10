L'EUROPA LEAGUE DE’ NOANTRI – LA LAZIO RIBALTA IL RENNES, SOLO PARI PER LA ROMA CONTRO I LUPI D’AUSTRIA (VIDEO) - VIPERETTA: "SE DOMANI CI FOSSE LA POSSIBILITÀ DI PRENDERE LA ROMA LO FAREI SUBITO. E PRIMA DELL'ARRIVO DI PALLOTTA… " -PETRACHI, IL "CASO DZEKO" E L'INDAGINE DELLA PROCURA FIGC – ZANIOLO, SCOTTATO PER GLI INSULTI ALLA MADRE, RISPONDE ALLA CURVA NORD: ECCO COME – VIDEO