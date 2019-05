VIDEO! “NON HO SBAGLIATO SEDIA…” – LILLI GRUBER E’ ALLA RIUNIONE DEL GRUPPO “BILDERBERG” IN SVIZZERA E FLORIS LE SOFFIA TEMPORANEAMENTE IL POSTO A “OTTO E MEZZO” - IL CONDUTTORE: “SIAMO D'ACCORDO CON LILLI CHE RITROVERETE SABATO SERA…" - CON LA GRUBER AL “BILDERBERG” ANCHE RENZI E IL VICEDIRETTORE DEL “FATTO”, STEFANO FELTRI - VIDEO

Da www.liberoquotidiano.it

Una grossa sorpresa a Otto e Mezzo, il salottino di La7 che... non è più di Lilli Gruber. Nella puntata di giovedì 30 maggio, infatti, ecco che al suo posto si è materializzato Giovanni Floris: "Buonasera. Non ho sbagliato sedia... siamo d'accordo con Lilli Gruber, che è all'estero per un impegno e che ritroverete sabato sera", ha subito spiegato ai telespettatori. Insomma, nessun golpe a La7. Semplicemente, Floris sarà il conduttore di Otto e Mezzo per le puntate del 30 e 31 maggio.

La ragione? La Gruber, come vi avevamo anticipato, è all'estero: la conduttrice è infatti una delle tre invitate alla 67esima riunione del gruppo Bilderberg, epicentro di tutte le teorie complottiste mondiali. Insieme a Lilli la rossa, a chiudere la compagine italiana, Matteo Renzi e il vicedirettore del Fatto Quotidiano, Stefano Feltri. Renzi e Feltri alla loro "prima" al Bielderberg, la Gruber invece è ormai invitata da diversi anni.

