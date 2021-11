3 nov 2021 18:52

VIDEO! MA COME SI PUO’ DARE DEL CAFONE A CAPRARICA? A "L'ARIA CHE TIRA" SCAZZO STRACULT TRA L’EUROPARLAMENTARE EX LEGA FRANCESCA DONATO E ANTONIO CAPRARICA - "CIRCA 80MILA DEI MORTI PER COVID SONO STATE PERSONE ULTRAOTTANTENNI CON 3 O PIÙ PATOLOGIE CONCOMITANTI”, ATTACCA LEI. “BASTA STORIELLE, UN MINIMO DI DECENZA, LEI E’ UNA IRRESPONSABILE!", REPLICA LUI. FINALE COL BOTTO: "GRAN CAFONE, SI VERGOGNI!” – VIDEO