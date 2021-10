UNA SELEZIONE DEI RAFFINATISSIMI TWEET CONTRO ROBERTO D'AGOSTINO DOPO IL SUO INTERVENTO A "STASERA ITALIA"

-Ma è possibile lasciar parlare in questo modo tale Roberto d’Agostino? Ha palesemente offeso il portuale che stava spiegando le motivazioni dello sciopero in maniera pacata ed educata. Cacciarlo fuori a calcio no eh?

-D’Agostino, mettiti la gonna e vai sulla Salaria. Imbecille

-C’è un avvocato che gratuitamente potrebbe tutelare il portuale di Trieste per una bella querela contro D’Agostino

-Vergognati D’Agostino! Siamo in democrazia. Il lavoratore del porto di Trieste ha diritto di parlare. Prendete provvedimenti conto i veri fascisti

-Quelli che insultano i portuali perché domani non vanno a Trieste così se hanno le palle, li possono insultare personalmente. Parlo dei vari d’Agostino e Parenzo, cioè gente che consuma solo ossigeno ed è dannosa per la società e per il pianeta terra. Inquinano

-Roberto D’Agostino è arrivato fumato perso in trasmissione?

-Dagospia, D’Agostino fate letteralmente schifo al cazzo

-D’Agostino. Ma chi si crede di essere? Sono talmente imbevuti di Kultura da ritenere ignoranti tutti quelli che non la pensano come loro. Un Komunista è per sempre

Da liberoquotidiano.it

Roberto D'Agostino, ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia, su Rete 4, nella puntata del 14 ottobre, lancia una "bomba" sugli assalti dei no green pass a Roma e sulla strategia adottata dalle forze dell'ordine. "Noi abbiamo tra le forze dell'ordine 40mila agenti non vaccinati, a Roma c'erano poliziotti non vaccinati che alla manifestazione picchiavano quelli di Forza nuova non vaccinati. E' una sorta di follia di massa, è demente tutto quanto sta accadendo", commenta il giornalista.

E ancora, aggiunge Roberto D'Agostino, "io posso accettare i cortei dei disoccupati ma qui siamo arrivati a un punto in cui si fanno cortei no vax e no green pass in cui si infiltrano forze eversive". Quindi ricorda le manifestazioni degli anni Settanta.

Ma attenzione, rivela alla fine del suo intervento D'Agostino, "a Roma c'erano 10mila persone in piazza del Popolo. L'intervento della Digos è stato questo: lasciamoli a briglia sciolta". Insomma, conclude il giornalista, l'intelligence ha adottato "una linea non interventista per far emergere il gruppo di estremisti".

