Selvaggia Lucarelli per tpi.it

Da sabato 22 febbraio dieci comuni del basso Lodigiano considerati il più importante focolaio del Coronavirus in Italia sono ufficialmente chiusi in entrata e in uscita, con controlli serrati da parte delle forze dell’ordine e, se sarà necessario, dell’esercito.

Si tratta dei comuni di Codogno, Casalpusterlengo, Fombio, San Fiorano, Castiglione D’Adda, Bertonico, Maleo, Somaglia, Castelgerundo e Terranova de’ Passerini.

Ieri mattina, poco prima della decisione del Consiglio dei Ministri, sono andata a documentare la situazione nei comuni coinvolti. L’atmosfera è spettrale, le persone sono quasi tutte chiuse in casa, i treni non si fermano più nelle stazioni, in alcuni paesi non ci sono negozi alimentari aperti, alcuni sono riusciti a procurarsi mascherine professionali, altri non le trovano.

Le testimonianze delle persone intervistate raccontano una realtà di paura e incertezza, in attesa di capire se il focolaio nel basso Lodigiano è sotto controllo o se ci saranno nuovi contagiati.

Tutti I minimarket sono chiusi, i commercianti sono obbligati a tenere la mascherina (“E’ un delirio”), le persone escono solo per fare la spesa. A Fombio si doveva celebrare un funerale ma per disposizione del prefetto possono partecipare solo figli e nipoti. A codogno c’è il deserto.

Le persone portano a spasso il cane, non fanno neanche la spesa. Il clima è di estrema cautela, i bimbi non escono, le scuole sono chiuse. Si lotta contro un nemico invisibile. Possiamo spostarci solo nei paesi che rientrano nella quarantena. Paura? Se deve capitare, capita…

