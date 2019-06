IL VIDEO STRACULT DEL NAPOLETANO CHE RIFILA OROLOGI FALSI A MIAMI - IL MAGLIARO VIENE RIACCHIAPPATO DA UN GIGANTE NERO CHE GLI CHIEDE I SOLDI INDIETRO DOPO AVER PRESO IL “PACCO” - PARTE UNA LUNGA TRATTATIVA TRA I DUE, CON MINACCE DI CHIAMARE LA POLIZIA E GLI “AMICI”, CON L’ITALIANO CHE MESCOLA UN INGLESE MACCHERONICO AL DIALETTO. FINO A QUANDO, CON UN COLPO DI GENIO… - VIDEO

Nino Falco per https://napoli.fanpage.it

"Mio nipote ha comprato degli orologi falsi da quest'uomo che aveva detto fossero originali a Miami, un mese prima di questo video, un mese dopo ci ha riprovato ed ecco come è andata". La didascalia accompagna un video, pubblicato a fine maggio su Facebook da un rapper americano, Skrilla Skratch, che raffigura un uomo italiano che discute con due americani che lo accusano di avere già truffato uno di loro e di stare provando a fregare anche l'altro.

Dieci minuti di video, in cui il rapper gli chiede di vedere gli orologi, poi gli domanda: "Ti ricordi di me?". E gli spiega che un mese prima aveva rifilato degli orologi falsi al nipote. L'uomo prima tenta di giustificarsi, affermando di essere appena arrivato negli Usa e di non essere lui la persona che stanno cercando, di non saperne nulla di quella storia. Sostiene che i suoi orologi e i suoi profumi sono tutti originali, che non si tratta di una truffa, intervallando spiegazioni in inglese maccheronico ad offese in napoletano. Spazientito, finge di voler chiamare la polizia quando gli viene impedito di andare via.

E, alla fine, cerca la mediazione: cento dollari e la storia finisce lì. Il rapper, però, non si fida: vuole prima i soldi e solo allora si sposterà, permettendogli di chiudere la portiera e spostarsi. Parte un tira e molla, tra l'uomo che gli dice di spostarsi e lui che si rifiuta, poi si trova la soluzione: il napoletano getta la banconota a terra, il rapper si sposta e lui può chiudere la portiera.

E a questo punto il colpo di scena che forse ha decretato il successo di questo video, tra si schiera coi truffati e chi, invece, di quell'uomo ha fatto quasi un eroe, ammirando il modo in cui è riuscito a sfuggire a quella situazione, ovvero compiendo un'altra truffa. Mentre l'uomo fa manovra e riparte, infatti, col contorno di un'altra serie di offese, gli urla: "Cento dollari, tiè… it's fake", sono falsi, e si sente la risata mentre si allontana.

La vittima della truffa: "A Miami e in Florida ci sono molti magliari, italiani e rom"

Contattato da Fanpage.it, Skrilla Skratch spiega di avere visto quell'uomo solo in due occasioni, la prima quando ci fu la truffa e la seconda, quando è tornato davanti all'albergo in cui vive, per adescare altre persone a cui rifilare orologi e profumi falsi. La banconota da cento dollari che gli ha lanciato, però, è vera. Anche se, spiega, “mio nipote gli aveva dato 800 dollari, quindi quei 100 non sono nulla in confronto a quanto si è intascato, con quel video stavo solo cercando di dimostrare quello che era successo”.

L'uomo racconta poi che di personaggi del genere se ne vedono parecchi in giro a Miami e in Florida, e sono italiani o rom, e cercano di vendere gioielli, profumi, oro, orologi. Tutto naturalmente falso.

