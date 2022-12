VIENI AVANTI, JERVOLINO! - E’ INIZIATO L’ESODO DALL’ESPRESSO, DOPO LA BRUSCA CACCIATA DEL DIRETTORE LIRIO ABBATE. VA VIA MICHELE SERRA CON ALTRI COLLABORATORI. TIMORE PER L’ADDIO DI ALTAN - GIÀ HANNO ABBANDONATO IL SETTIMANALE LE SCRITTRICI MICHELA MURGIA, BARBARA ALBERTI E LOREDANA LIPPERINI. LASCERÀ PROBABILMENTE ANCHE L’EX DIRETTORE BRUNO MANFELLOTTO, IL VIGNETTISTA MAKKOX, MENTRE DOVREBBE RESTARE IL FILOSOFO MASSIMO CACCIARI…

Da professionereporter.eu

Comincia un lento, ma deciso esodo dall’Espresso, dopo la brusca sostituzione del Direttore Lirio Abbate con Alessandro Rossi da parte del nuovo proprietario Danilo Iervolino. Il numero del 24 dicembre non sarà in edicola perché la redazione è in sciopero, ma sulla edizione del 31 dicembre Michele Serra annuncerà l’addio e spiegherà i motivi.

Fra i collaboratori sono già andati via le scrittrici Michela Murgia e Barbara Alberti, che era arrivata da poco e Loredana Lipperini. Lascerà probabilmente anche l’ex direttore Bruno Manfellotto, mentre dovrebbe restare il filosofo Massimo Cacciari.

Questa estate, per motivi che non c’entrano con i mutamenti dell’assetto del giornale, era andato via il grande inviato Bernardo Valli. La grande paura ora in redazione è che arrivi la telefonata di saluto del grande disegnatore Francesco Tullio Altan. E potrebbe andar via anche l’altro disegnatore del settimanale, Makkox, reso celebre dalla partecipazione a Propaganda Live su La7.

Il nuovo direttore Rossi, che dirige anche Forbes, ha già preso le redini del giornale, per ora in punta di piedi. Ha detto che la linea editoriale non cambierà. Ha raccontato la sua storia professionale: si è occupato prevalentemente di economia e negli ultimi anni ha studiato molto il marketing nei media.

