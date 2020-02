27 feb 2020 19:30

VIIIULENZA! ANCORA UN’AGGRESSIONE A ROMA AI DANNI DI DIPENDENTI ATAC: UNA ADDETTA E’ STATA PRESA A PUGNI SUL TRAM DA UNA PASSEGGERA SORPRESA SENZA BIGLIETTO: LA SCENA NON È SFUGGITA A MASSIMO GILETTI, CHE IN QUEL MOMENTO SI TROVAVA FERMO AL SEMAFORO, IN SELLA AL SUO MOTORINO. ECCO COSA HA FATTO IL PRESENTATORE…