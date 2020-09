VINCE LA FICTION RAI1 (21,3%) CONTRO LA SUPERCOPPA (11,7%) - DEL DEBBIO (6,1%) STACCA FORMIGLI (5,5%) - ''XFACTOR'' 633MILA SPETTATORI. MA LA PRIMA PUNTATA, NELLA SETTIMANA, ARRIVA A 2,7 MILIONI (L'AUDITEL PER CERTI PROGRAMMI SERVE A POCO) - MORENO (3,4%), PALOMBA (5,7-5,8%), GRUBER (7,3%) - AMADEUS (19%) VS MINI-PAPERE (13,2%) - E.DANIELE (16-14,2%) - ''LINEA VERDE'' (11,5-11,8%), 'FORUM' (16,4%) - D'URSO CON LA MORDACCHIA (14,4-14,5%) TORNA PER UN SOFFIO SOTTO MATANO (14,6%) - VESPA (10,9%), LUNDINI (2,7%)

Stefania Stefanelli per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, giovedì 24 settembre 2020, su Rai1 Nero a Metà ha conquistato 4.553.000 spettatori pari al 21.3% di share. Su Canale 5 l’incontro di Supercoppa Europea Bayern Monaco-Siviglia ha raccolto davanti al video 2.600.000 spettatori pari all’11.7% di share. Su Rai2 Amore, Cucina e Curry ha interessato 987.000 spettatori pari al 4.5% di share. Su Italia 1 Chicago Med ha catturato l’attenzione di 936.000 spettatori (5.6%). Su Rai3 La Truffa dei Logan ha raccolto davanti al video 684.000 spettatori pari ad uno share del 3%.

Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.013.000 spettatori con il 6.1% di share. Su La7 PiazzaPulita ha registrato 1.115.000 spettatori con uno share del 5.5%. Su TV8 Ex – Amici come Prima! ha segnato il 2.2% con 494.000 spettatori mentre sul Nove Gino cerca Chef ha catturato l’attenzione di 310.000 spettatori (1.3%). Su Rai Premium la replica di Tale e Quale Show sigla l’1.7% con 364.000 spettatori e su La5 quella di Temptation Island il 2.1% con 394.000 spettatori. Su Sky Uno X Factor si porta al 2.8% con 633.000 spettatori.

Ascolti TV Access Prime Time

Otto e Mezzo al 7.3%.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 4.707.000 spettatori con il 19% e su Canale 5 il breve appuntamento con Paperissima Sprint piace a 3.187.000 spettatori con il 13.2% di share. Su Rai2 Tg2 Post segna il 3.4% con 857.000 spettatori. Su Italia1 CSI ha registrato 1.126.000 spettatori con il 4.6%. Su Rai3 Tutto su mia Madre ha convinto 1.021.000 spettatori pari al 4.3% e Un Posto al Sole ha appassionato 1.573.000 spettatori pari al 6.3%. Su Rete4 Stasera Italia News ha radunato 1.368.000 individui all’ascolto (5.7%) nella prima parte e 1.435.000 (5.8%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.799.000 spettatori (7.3%). Su TV8 Guess my Age piace a 593.000 spettatori con il 2.4% di share e sul Nove Deal with It – Stai al gioco ha raccolto 628.000 spettatori con il 2.6%. Su Real Time Cortesie per gli Ospiti piace a 475.000 spettatori (2%).

Preserale

RaC al 24.6%.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.818.000 spettatori (20.2%) mentre Reazione a Catena ha giocato con 4.502.000 spettatori (24.6%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 1.926.000 spettatori con il 14.9% di share e Caduta Libera 3.020.000 con il 17.4% di share. Su Rai2 Hawaii Five-0 ha raccolto 656.000 spettatori (4.1%) e Castle 953.000 (4.5%). Su Italia1 CSI: NY segna il 2.3% con 390.000 spettatori con il primo episodio e il 2.7% con 600.000 spettatori con il secondo. Su Rai3 il TGR informa 2.708.000 spettatori con il 14% di share e Blob segna 972.000 spettatori con il 4.4%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 4.2% con 878.000 spettatori. Su La7 The Good Wife piace a 143.000 spettatori (0.8%). Su Tv8 Cuochi d’Italia fa compagnia a 278.000 spettatori (1.4%). Sul Nove Little Big Italy piace a 202.000 spettatori (1.1%).

Daytime Mattina

Agorà 7.4%.

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 792.000 telespettatori con il 16.2% di share e la puntata di Storie Italiane è stata seguita da 799.000 spettatori con il 16% di share nella prima parte e da 848.000 spettatori (14.2%) nella seconda. Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 790.000 spettatori (15.4%) nella prima parte, 784.000 (16%) nella seconda e 673.000 (13.5%) nella terza. Su Rai 2 Tg2 – Italia sigla l’1.6% con 81.000 spettatori. Su Italia 1 The Mentalist piace a 179.000 spettatori (3.4%).

Su Rai3 Agorà convince 380.000 spettatori pari al 7.4% di share; Mi Manda RaiTre si porta al 5.5% con 272.000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con Carabinieri registra 107.000 spettatori con share del 2.1%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 150.000 spettatori con il 3.7% nelle News e 237.000 (4.4%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 261.000 spettatori pari al 5.3%. Su TV8 Ogni Mattina piace a 62.000 spettatori (1.1%). Sul Nove Finché Morte non ci separi convince 89.000 spettatori (1.8%).

Daytime Mezzogiorno

Il GF Vip al 6.6.%.

Su Rai1 Linea Verde Tour sigla l’11.5% con 972.000 spettatori e Linea Verde Radici l’11.8% con 1.521.000 spettatori. Su Canale 5 Forum arriva a 1.356.000 telespettatori con il 16.4%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 327.000 spettatori con il 5% nella prima parte e 786.000 spettatori (7.5%) nella seconda. Su Italia 1 The Mentalist piace a 315.000 spettatori con il 4.2% di share, il Grande Fratello Vip sigla il 6.6% di share con 920.000 spettatori e l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto 1.246.000 spettatori con l’8%. Su Rai3 Elisir è seguito da 426.000 spettatori (6.9%), Quante Storie si porta al 6.2% con 821.000 spettatori.

Su Rete4 Ricette all’Italiana ha appassionato 120.000 spettatori con l’1.9% di share nella prima parte e 214.000 (1.8%) nella seconda e La Signora in Giallo fa compagnia a 593.000 spettatori (4%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 318.000 spettatori con share del 5.2% nella prima parte e 493.000 spettatori con il 4.2% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 Ogni mattina Dopo il TG sigla lo 0.7% con 106.000 spettatori.

Daytime Pomeriggio

Su Rai3 il Ciclismo al 3%.

Su Rai1 Oggi è un altro Giorno intrattiene 1.291.000 spettatori (9.8%) e Il Paradiso delle Signore piace a 1.701.000 spettatori (15.6%). La Vita in Diretta informa 1.538.000 spettatori con il 14.6% (presentazione 1.322.000 – 13.2%). Su Canale5 Beautiful fa compagnia a 2.835.000 spettatori (18.4%), Una Vita ha convinto 2.596.000 spettatori con il 18.3% di share mentre Uomini e Donne si porta al 22.8% con 2.853.000 spettatori (finale 2.272.000 – 20.3%); il Grande Fratello Vip sigla il 18.1% di share con 1.965.000 spettatori e Il Segreto il 16.7% con 1.718.000 spettatori.

Pomeriggio Cinque si porta al 14.4% con 1.431.000 spettatori nella prima parte, al 14.5% con 1.597.000 spettatori nella seconda e al 13% con 1.552.000 spettatori nella terza, di breve durata. Su Rai 2 La Natura che Parla piace a 364.000 spettatori (2.5%); il Campionato Mondiale su strada di Ciclismo ha convinto 362.000 spettatori (3%) Squadra Speciale Lipsia 232.000 (2.3%) nel primo episodio e 297.000 (2.9%) nel secondo. Su Italia1 I Simpson intrattengono 1.027.000 spettatori (7%) nel primo episodio, 1.038.000 (7.6%) nel secondo e 810.000 (6.2%) nel terzo. Big Bang Theory è la scelta di 601.000 spettatori (5%) e Modern Family diverte 465.000 spettatori (4.2%); il Grande Fratello Vip sigla il 2.2% di share con 235.000 spettatori.

Su Rai3 il Tg3 Regione ha fatto compagnia a 2.745.000 spettatori (18.4%) e Geo a 1.037.000 spettatori con il 9.5% di share (Aspettando Geo 608.000 – 6%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 853.000 spettatori con il 6.3%. Su La7 Tagadà ha ottenuto 360.000 spettatori con il 3% e Tagadà #Focus piace a 243.000 spettatori (2.4%); Senti chi Mangia diverte 140.000 spettatori con l’1.4% di share e Senti chi Mangia – Non si butta via niente 119.000 (1.1%). Su TV8 Vite da Copertina piace a .000 spettatori (%).

Seconda Serata

Lundini 2.7%.

Su Rai1 Porta a Porta convince 909.000 spettatori con il 10.9% di share. Su Canale 5 Fuga per la Vittoria ha totalizzato una media di 418.000 spettatori pari ad uno share del 6.5%. Su Rai2 Una Pezza di Lundini segna 355.000 spettatori con il 2.7%. Su Rai 3 La Grande Storia segna il 3.5% con 460.000 spettatori. Su Italia1 The Sinner viene visto da una media di 194.000 ascoltatori con il 4.4% di share. Su Rete4 Cafè Society ha segnato il 3.3% con 132.000 spettatori.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.218.000 (20.7%)

Ore 20.00 5.457.000 (24.5%)

TG2

Ore 13.00 2.002.000 (14%)

Ore 20.30 1.711.000 (7.1%)

TG3

Ore 14.25 1.637.000 (12%)

Ore 19.00 2.039.000 (12.6%)

TG5

Ore 13.00 3.077.000 (21.1%)

Ore 20.00 4.247.000 (19%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.485.000 (13%)

Ore 18.30 685.000 (5.5%)

TG4

Ore 12.00 316.000 (3.5%)

Ore 18.55 562.000 (3.5%)

TGLA7

Ore 13.30 575.000 (3.7%)

Ore 20.00 1.283.000 (5.7%)

TG8

Ore 12.00 105.000 (1.1%)