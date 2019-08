VINCONO TUTTI! PAOLA FERRARI GONGOLA: ''CHE SODDISFAZIONE BATTERE WANDA NARA ! LA DS CON ME E JACOPO VOLPI REGISTRA IL 7,07 DI SHARE CONTRO IL 5,4 DI TIKITAKA. LA SFIDA SI FA INTERESSANTE''. MA SPORTMEDIASET DICE CHE IN SOVRAPPOSIZIONE (FINO ALL'UNA E CON ''L'ALTRA DS'', IN CUI NON C'È LA FERRARI), QUELLO DI PARDO È IL PROGRAMMA PIÙ VISTO - A BREVE CAMBIERÀ TUTTO: SU RAI2 ARRIVERÀ FAZIO E LA ''DS'' PARTIRÀ TARDISSIMO E SU ITALIA1 FARANNO PARTIRE ''TIKI TAKA'' PIÙ TARDI…

TIKI TAKA, BUON ESORDIO: È IL PROGRAMMA SPORTIVO PIÙ VISTO DELLA SERATA

Buon esordio per Tiki Taka che è stato il programma sportivo più visto della serata! Il talk di Italia 1 con Pierluigi Pardo e Wanda Nara, nel periodo di sovrapposizione con il concorrente di Rai 2 (dalle 22.35 alle 01.00) è risultato il programma sportivo più visto con 716.000 spettatori (6.79% di share) contro 707.000 spettatori (6.7% di share).

ASCOLTI TV | DOMENICA 25 AGOSTO 2019. UNA VILLA PER DUE 13%, PALLAVOLO 7.5%, TIKI TAKA 5.5%. LA DOMENICA SPORTIVA RIPARTE DAL 7.1% (ALTRA DS 4.2%)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, domenica 25 agosto 2019, su Rai1, per il ciclo Purchè Finisca Bene, Una Villa per Due ha conquistato 2.126.000 spettatori pari al 13% di share. Su Canale 5 Ti amo in tutte le lingue del mondo ha raccolto davanti al video 1.815.000 spettatori pari al 10.7% di share. Su Rai2, per gli Europei di Pallavolo femminili, Italia-Ucraina ha catturato l’attenzione di 1.333.000 spettatori (7.5%). Su Italia1 – dalle 21.21 all’1.05 – Tiki Taka ha intrattenuto 683.000 spettatori con il 5.5% di share. Su Rai3 la serie Hudson e Rex ha raccolto davanti al video 827.000 spettatori pari ad uno share del 4.8%. Su Rete4 lo speciale in replica Una Serata Bella… per te, Mogol! è stato visto da 563.000 spettatori con il 4% di share.

Su La7 Lawrence d’Arabia ha interessato 320.000 spettatori con il 2.4%. Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best of è stato seguito da 389.000 spettatori con il 2.4% di share. Sul Nove Little Big Italy segna 301.000 spettatori (2%). Su Rai4 American Crime Story – The Assassination of Gianni Versace ha raccolto 181.000 spettatori pari all’1.3%. Su Top Crime The Closer ha ottenuto 263.000 spettatori con l’1.5%. Su Paramount Network Jane Eyre segna 356.000 spettatori e il 2.2%. Su Sky Diretta Gol ha ottenuto 571.000 spettatori con il 3.3%.

Ascolti TV Access Prime Time

Techetechetè stacca Paperissima.

Su Rai1 Techetechetè raccoglie 3.257.000 spettatori con il 18.6%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha ottenuto 2.164.000 spettatori con il 12.4%. Su Italia1 CSI ha totalizzato 920.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 I Dieci Comandamenti ha interessato 764.000 spettatori pari al 4.4% di share. Su La7 La7 Doc Mystery Files raccoglie 494.000 spettatori con il 2.9%. Su Tv8 4 Ristoranti segna 435.000 spettatori e il 2.5%. Sul Nove Camionisti in Trattoria segna 256.000 spettatori pari all’1.5%.

Preserale

La7 ferma all’1.2%.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 1.950.000 spettatori (15.8%) mentre Reazione a Catena ha ottenuto di 2.993.000 spettatori (21%). Su Canale 5 RiCaduta Libera – Inizia la Sfida segna 1.335.000 spettatori (10.8%) mentre RiCaduta Libera raccoglie 1.905.000 spettatori (13.5%). Su Rai2 NCIS New Orleans ha appassionato 478.000 spettatori (4.1%), nel primo episodio, e 541.000 spettatori (4%), nel secondo episodio. NCIS Los Angeles segna 824.000 telespettatori (5.3%). Su Italia1 CSI NY ha totalizzato 440.000 spettatori (2.8%). Su Rete 4 Il Provinciale ha appassionato 402.000 spettatori con il 2.5%. Su Rai3 Blob segna 712.000 spettatori con il 4.5%. Su La7 Storia di Noi Due ha appassionato 156.000 spettatori (share dell’1.2%). Su Tv8 la gara di Moto2 ha raccolto 388.000 spettatori e il 3.2%. Su Sky Sport Serie A Milan-Udinese segna 745.000 spettatori con il 5.8%.

Daytime Mattina

Linea Blu supera il 20%.

Su Rai1 Linea Blu ha interessato 1.119.000 spettatori con il 20.4%. Paesi che Vai… raggiunge 983.000 spettatori pari al 15.2%. A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.104.000 spettatori pari ad uno share del 14%. La Santa Messa segna 1.236.000 spettatori con il 16.3%. Su Canale5 il TG5 delle 8 segna 935.000 spettatori con il 18.6% e Due Mamme di Troppo raccoglie un ascolto di 383.000 telespettatori con il 6% di share. Su Rai2 La Nostra Amica Robbie ha tenuto compagnia a 265.000 spettatori (3.9%). Su Italia1 Joey raccoglie 40.000 spettatori (1.8%), nel primo episodio, e 60.000 spettatori (2%), nel secondo episodio. Più tardi The OC segna 103.000 spettatori con l’1.5%. Su Rai 3 Indovina chi Viene a Cena convince 281.000 spettatori con il 4.8% di share. Su Rete 4 la Santa Messa ha coinvolto 548.000 spettatori (8.4%). Su La7 La Vita Agra realizza un a.m. di 99.000 spettatori con l’1.8% di share.

Daytime Mezzogiorno

Melaverde oltre il 14%.

Su Rai1 l’Angelus ha raccolto 1.522.000 spettatori (16.3%). Linea Verde Estate ha intrattenuto 2.400.000 spettatori (19.1%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde ha interessato 676.000 spettatori con l’8.4% e Melaverde 1.528.000 con il 14.3%. Su Rai2 La Nave dei Sogni conquista 610.000 spettatori con uno share del 6.3%. Su Italia1 The OC segna il 2.2% con 191.000 spettatori. Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 1.188.000 spettatori con l’8.4%. Su Rai3 Radici – L’Altra Faccia dell’Immigrazione registra 374.000 spettatori con uno share del 2.6%. Su Rete4 Poirot ha fatto compagnia a 187.000 spettatori con l’1.4%. Su La7 Body of Proof ha raccolto 90.000 spettatori (1.2%), 108.000 spettatori (1.1%), 113.000 spettatori (0.9%), nei tre episodi di messa in onda.

Daytime Pomeriggio

Quasi 1,5 milioni di spettatori su Tv8 per la Moto GP.

Su Rai1 Che Dio Ci Aiuti 5 ha intrattenuto 1.224.000 spettatori pari ad uno share del 9.5%, nella prima puntata, e 1.194.000 spettatori pari ad uno share del 10.1%, nella seconda puntata. A seguire Sogno e Son Desto 3 ha raccolto un ascolto medio di 1.196.000 spettatori pari al 10.6%. Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 1.472.000 spettatori con il 10.2%. Quello che Nascono i Tuoi Occhi ha raccolto 855.000 spettatori (6.5%). A seguire Vicino a Te non ho Paura ha interessato 948.000 spettatori (8.1%). Per il ciclo Inga Lindstrom Mia e le Sue Sorelle ha appassionato 902.000 spettatori pari all’8% della platea. Su Rai2 Shakespeare & Hataway ha convinto 545.000 spettatori (4.2%), nel primo episodio, e 530.000 spettatori (4.4%), nel secondo episodio. Ciclismo: Cyclassic Hamburg 2019 segna il 3.5% con 407.000 spettatori.

Su Italia1 Scusa Se Ti Chiamo Amore raccoglie 670.000 spettatori con il 5.4%. A seguire Piccolo Grande Amore ha convinto 522.000 spettatori con il 4.6%. Su Rai3 Il Grande Paese ha interessato 852.000 spettatori con il 7.3%. Kilimangiaro Collection ha ottenuto 699.000 spettatori con il 6.1%. Su Rete 4 Donnavventura Speciale ha registrato 405.000 spettatori con il 2.9%. Su La7 Hawthorne – Angeli in Corsia ha appassionato 154.000 spettatori (share dell’1.2%), nel primo episodio, e 167.000 spettatori (share dell’1.4%), nel secondo episodio. Su Tv8 la gara di Moto 3 ha raccolto 951.000 spettatori e l’8.2% mentre la Moto GP ha appassionato 1.453.000 spettatori pari al 13%.

Seconda Serata

Bassa L’Altra DS.

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato un ascolto di 602.000 spettatori pari ad uno share del 6.7%. Su Canale 5 Zack & Miri Amore a Primo Sesso ha intrattenuto 327.000 spettatori con il 5.3% di share. Su Rai2 – dalle 22.34 alle 0.27 – La Domenica Sportiva segna 838.000 spettatori con il 7.1% (qui i dati dell’esordio dello scorso anno). L’Altra DS segna 256.000 spettatori con il 4.2%. Su Italia1 Barca Dreams segna un netto di 305.000 ascoltatori con l’8.1% di share (prima parte). Su Rai 3 Lessico Amoroso visto da .000 spettatori (%). Su Rete 4 The Detonator – Gioco Mortale è la scelta di 154.000 spettatori (3.2%).

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.525.000 (24.5%)

Ore 20.00 3.532.000 (22.3%)

TG2

Ore 13.00 1.793.000 (13%)

Ore 20.30 1.701.000 (10%)

TG3

Ore 14.25 1.573.000 (12%)

Ore 19.00 1.550.000 (11.6%)

TG5

Ore 13.00 2.391.000 (17.2%)

Ore 20.00 2.764.000 (17.2%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.271.000 (11%)

Ore 18.30 603.000 (5.1%)

TG4

Ore 12.00 341.000 (3.5%)

Ore 18.55 393.000 (3%)

TGLA7

Ore 13.30 516.000 (3.6%)

Ore 20.00 960.000 (6%)

