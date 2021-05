Riceviamo e pubblichiamo:

pierluigi panza

Gentile Dagospia, ho letto l’articolo sul libro che la virologa Antonella Viola (in realtà patologa: tra i cosiddetti virologi circolano anche veterinari ecc.), tra una comparsata televisiva e una intervista ha trovato il tempo di scrivere. Quando ho letto frasette come “Nella realtà macroscopica in cui ci muoviamo, a volte, per mantenere l'equilibrio bisogna saperlo perdere” oppure “Nessuno ci ha avvertito, ma il mondo è già cambiato” pensavo che si trattasse di Massimo Recalcati.

ANTONELLA VIOLA

Invece era proprio lei e allora mi è venuto da ridere, non per le frasette ma per una dura lettera che Antonella Viola aveva scritto il 20 giugno scorso contro un giornale e contro un collega universitario (non del suo raggruppamento) che iniziava così: “La carriera accademica non si fa con gli articoli sui quotidiani o con le apparizioni in televisione”. Poi si è diffusa la pandemia e sappiamo come gli accademici virologi, colpiti da improvvisa notorietà, hanno passato il tempo: sui giornali, in tv e persino pubblicando i pensierini filosofici raccolti in “Danzare nella tempesta” di Antonella Viola. Come diceva il filosofo Totò: “Ma mi faccia il piacere!”.

il libro di antonella viola ANTONELLA VIOLA