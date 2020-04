IL VIRUS? MEGLIO PRENDERLA A RIDERE – ESCE DOMANI IN STREAMING IL FILM DI LILLO E GREG CHE SEGNA L’ESORDIO ALLA REGIA DEL DUO COMICO ROMANO. “SI PARLA DI UN VIRUS MA E’ PURA CASUALITA’. L’IDEA DEL FILM SI ADDICE A QUESTO PERIODO IN CUI LA GENTE, BOMBARDATA DI FAKE NEWS, NON SA PIÙ DISTINGUERE TRA REALTÀ E INVENZIONE, IMMAGINA COMPLOTTI ALIENI E CREDE A MISTERIOSE ENTITÀ CAPACI DI MANIPOLARE I CODICI GENETICI…" - VIDEO

Gloria Satta per “il Messaggero”

Bullo contro secchione, ignorantone contro scienziato, delinquente da strapazzo contro prof universitario irrimediabilmente nerd: in D.N.A. decisamente non adatti, il loro film di esordio come registi, Lillo e & Greg sono amici dall'infanzia e incarnano due tipi agli antipodi. Il primo, detto Bulldog, è il rozzo individuo. Il secondo invece è il docente, bullizzato anche in famiglia.

Ma un giorno, grazie a uno spericolato esperimento scientifico, si scambiano il codice genetico per migliorarsi le rispettive vite e poi, insieme, fronteggiano il cattivo di turno (una catena di hamburger) deciso a diffondere un virus che spinga l'umanità a mangiare cibo-spazzatura...

LE PIATTAFORME

Con questo impianto, molte risate, l'ambientazione tra Ostiense e Garbatella, l'accattivante fotografia di Marco Pieroni e un accenno all'attualità della pandemia («del tutto casuale! Abbiamo scritto il film con Edoardo Falcone un anno fa», assicurano i due comici romani) D.N.A. decisamente non adatti da domani sarà visibile direttamente on demand sulle piattaforme Skyprimafila Premiere, Timvision, Chili, Google play, Infinity, CG Digital e Rakuten tv al prezzo unico di 7.99 euro. Producono Lucky Red e Vision, nel cast brilla Anna Foglietta in tre esilaranti ruoli diversi.

«Ridere rinforza le difese immunitarie», premette Lillo, al secolo Pasquale Petrolo, «me lo rivelò qualche tempo fa un medico nostro spettatore in teatro. Fare il comico mi fa perciò sentire socialmente utile, specialmente in questo periodo». Greg, alias di Claudio Gregori, spiega che debuttare nella regia era imprescindibile: «Fino a ieri abbiamo girato i film degli altri, sia pure adattandoli al nostro spirito, e la voglia di dirigerne uno è nata dall'esigenza di poter rappresentare al 100 per 100 la nostra comicità surreale facendola muovere all'interno di un racconto credibile e pieno di umanità».

FAKE NEWS

Passare dietro la cinepresa è venuto naturale. «Eravamo già rodati dal teatro e aver cominciato come fumettisti ci ha dato il senso dell'inquadratura», rivelano i due comici, che sul set si sono alternati i ruoli e si dicono grati allo «staff magnifico» con cui hanno lavorato. L'idea vagamente «fantascientifica» del film, aggiungono, si addice a questi tempi «in cui la gente, bombardata di fake news, non sa più distinguere tra realtà e invenzione, immagina complotti alieni e crede a misteriose entità capaci di manipolare i codici genetici».

Cambierà la commedia, una volta finita l'emergenza sanitaria? «Il genere è universale perché, sia pure quando risulta sopra le righe, parla della vita», risponde Lillo. Interviene Greg: «D'ora in poi il pubblico avrà sempre più voglia di confrontarsi con film genuini, fatti con il cuore». E sbarcare direttamente sul web mentre le sale sono chiuse rappresenta un ripiego? «È la scelta più giusta in questo momento, anche se ci mancheranno le risate corali del pubblico, i manifesti per la strada, l'anteprima. Ma ci conforta pensare che il nostro film regalerà un po' di buon umore alla gente preoccupata e ancora chiusa in casa».

