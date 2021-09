NELLA VITA CI VUOLE CULO – VICTORIA BECKHAM PUBBLICA SU INSTAGRAM UNA FOTO DEL MARITO IN UNA POSIZIONE SURREALE E CON LE CHIAPPE AL VENTO IN PISCINA E FA BAGNARE LE SUE FOLLOWER – LO SCATTO, CHE HA SUPERATO UN MILIONE DI “LIKE” IN POCHE ORE, E' ACCOMPAGNATO DALL'IRONICA DIDASCALIA: “BUONA DOMENICA… E PREGO!”…

DA www.rds.it

BECKHAM MOSTRA LE CHIAPPE IN PISCINA

Un regalo per i follower è stato condiviso la scorsa domenica dal profilo Instagram di Victoria Beckham. Nel post risplende, rilassato in piscina e baciato dal sole, il fisico statuario del marito dell'ex Spice Girls. Uno scatto bollente in cui David Beckham viene fotografato in bella mostra svelando il suo lato B.

Il lato B di David Beckham da 1 milione di like

Con ironia ed un pizzico (abbondante) di malizia, Vittoria Beckham sceglie di augurare una "Buona Domenica" con la foto del divo in bella mostra, per la gioia del suo pubblico che segue la coppia sui social network. La foto - nemmeno a dirlo - ha superato 1 milione di like a poche ore dalla sua pubblicazione: pur avendo smesso di giocare a calcio già da qualche anno, David Beckham continua ad avere un fisico ed un lato B da urlo.

david beckham e victoria david beckham 4 david beckham 5 victoria e david beckham 1 victoria e david beckham 2 david e victoria beckham david beckham le gambe di victoria beckham VIctoria beckham senza dito beckham david e victoria beckham victoria beckham victoria beckham 1 victoria beckham victoria beckham david beckham 10 david beckham 1 david beckham 3 david beckham 2 david beckham 6 victoria beckham in puglia