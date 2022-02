LA VITA E’ PIU’ TRAVOLGENTE DI QUALSIASI FILM! COME E’ NATO L’AMORE DA CINEMA TRA RICCARDO SCAMARCIO E BENEDETTA PORCAROLI (COME DAGO-ANTICIPATO) - DOPO LE INUTILI SMENTITE, GLI INSEGUIMENTI DEI PAPARAZZI E LE PRIME FOTO IN COPPIA, I DUE ATTORI PRESENTANO IL FILM CHE LI HA FATTI INNAMORARE – LEI ERA FIDANZATA CON L'ATTORE E REGISTA MICHELE ALHAIQUEE MENTRE L'IRREQUIETO SCAMARCIO ERA LEGATO CON LA MANAGER ANGHARAD WOOD, DA CUI HA AVUTO UNA FIGLIA – VIDEO

Fulvia Caprara per "la Stampa"

Uno accanto all'altra, per raccontare insieme come è andata sul set del film che ha cambiato le loro vite. Dopo i pettegolezzi, le smentite, gli inseguimenti dei paparazzi e, alla fine, le prime foto in coppia, per dire che sì, si amano e sono felici, Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli presentano, con il regista Giuseppe Piccioni, il loro nuovo film L'ombra del giorno (da domani in 250 sale), melò di epoca fascista, ambientato ad Ascoli Piceno, sul finire degli Anni 30, nei giorni in cui l'Italia veniva inghiottita dall'incubo della guerra e delle persecuzioni razziste. Non poteva esserci storia migliore, nutrita di atmosfere che ricordano un po' Casablanca e un po' L'ultimo metrò, per segnare la nascita di una passione travolgente, sullo schermo e fuori, in quel gioco di rimandi in cui il cinema imita la vita e viceversa.

«È stato un viaggio intenso - dice Porcaroli - mi sono affidata al regista e al copione, mi piacciono i film che raccontano l'amore, che parlano di rapporti umani». Per Scamarcio, finalmente strappato ai ruoli di maledetto che ultimamente rischiavano di imprigionarlo nella gabbia di uno stereotipo, le riprese dell'Ombra del giorno, in pieno lockdown e in veste di produttore oltre che di protagonista, sono state un'occasione per ricordare «che il cinema è quella cosa che si fa lanciando il cuore oltre l'ostacolo».

Ma non solo, recitare fianco a fianco è stato, per i due interpreti, un modo per conoscersi: «Questo ragazzo - scherza Porcaroli - è proprio bravo, me ne avevano parlato, ed è così». Scamarcio, invece, è molto serio: «Benedetta è un'attrice che ha una grande dimestichezza con la tecnica, e poi ha quella capacità, fondamentale in chi fa questo mestiere, di vibrare, di accendersi, di essere empatica».

Nel film Scamarcio è Luciano, simpatizzante fascista introverso e solitario, proprietario del ristorante più frequentato della città. Dal primo momento in cui incontra Anna (Porcaroli), una ragazza dall'aria fragile che gli chiede un lavoro, nascondendo la sua vera identità (si chiama Ester ed è ebrea), si capisce che non avrà scampo, che gli eventi gli imporranno di venire allo scoperto e che il prezzo della felicità sarà altissimo: «Io e Luciano siamo diversi - dice l'attore -, non ho la sua statura morale.

Per interpretarlo mi sono ispirato inconsciamente a mio padre, e questo mi ha colpito. Luciano è quel tipo d'uomo d'altri tempi che sa soffrire in silenzio, che non manifesta il dolore. C'è una battuta del film che lo definisce bene: "Non mi piace comandare, ma nemmeno ubbidire"».

Nella sua Anna, Porcaroli si è subito riconosciuta: «Mi somiglia, ne ho subito il fascino, anche io come lei credo in un mondo migliore. Anna ha fiducia nel genere umano, porta la vita nell'esistenza di Luciano». Alla fine è costretta a scegliere tra due uomini, Luciano e suo marito Emile (Wael Sersoub): «Non ho giudicato le sue scelte, allora le cose funzionavano in modo diverso da oggi, anche se ci si innamorava di qualcuno non si poteva lasciare la persona con cui si era sposati, si era chiamati a compiere scelte che comportavano rinunce dolorose. È chiaro che io sia diversa, sono più istintiva, mi butto, ma è perché io e Anna viviamo in epoche diverse».

Sul set, per molti giorni in zona rossa causa pandemia, c'è stato spazio per ridere, e Scamarcio e Porcaroli ricordano sorridendo i momenti buffi, ma c'è stato anche modo di riflettere e fare paragoni: «Girare è stato catartico - dice lei - siamo stati come immersi in una bolla, il periodo del film, segnato da timori e inquietudini, somiglia per certi aspetti alla situazione che abbiamo vissuto con il Covid». Scamarcio ne è convinto: «C'è un punto di contatto che aleggia nell'aria e che riguarda la paura, l'isolamento, la condizione precaria.

Non dico che le restrizioni siano state come quelle dell'epoca fascista, ma sicuramente, in qualche modo, ce l'hanno ricordata». Anche se è stato scritto prima del Covid, il film, osserva Piccioni, «cattura qualcosa che è nell'aria, non offre risposte, ma spunti di riflessione in una fase come quella attuale, in cui è importante ricordare che la democrazia ha bisogno di voci diverse, che devono essere ascoltate». Anche proiettare il film nelle sale è diventata una scelta politica: «Bisogna uscire nei cinema - dichiara Piccioni -, è importante l'appuntamento con la gente. Vogliamo davvero continuare a starcene chiusi in casa a vedere e rivedere tutte le serie, tutte le seconde e le terze stagioni?».

