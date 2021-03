VIVA LA LI-BERTE’ – LOREDANA SI SCAGLIA CONTRO IL VATICANO PER LA MANCATA BENEDIZIONE ALLE COPPIE OMOSESSUALI E COMMENTA LA FOTO DI UN PRETE INTENTO A BENEDIRE DEI FUCILI - “L'AMORE È UNIVERSALE, IN QUESTO NUOVO MEDIOEVO LASCIAMO CHE CONTINUINO A BENEDIRE LA MORTE” – ELTON JOHN DENUNCIA L’IPOCRISIA DEL VATICANO CHE… - VIDEO

Anche Loredana Bertè interviene a sostegno delle unioni gay e contro il Vaticano che qualche giorno fa ha detto di non poter benedire le coppie omosessuali in quanto la Chiesa «non benedice né può benedire il peccato». La cantante ha pubblicato una foto sui social in cui si vede un prete intento a benedire dei fucili, corredata di queste parole: «La parola AMORE porta con sé il senso poetico latino dell’assenza della morte. A-MORS: assenza di morte. L’amore è un valore assoluto ed è UNIVERSALE! Non ha bisogno di benedizione alcuna. In questo nuovo medioevo, lasciamo che continuino a benedire la morte».

Le dure parole della cantante si aggiungono a quelle, fra gli altri, di Elton John che ha denunciato l'ipocrisia del Vaticano nel non benedire le unioni gay quando invece la Chiesa ha investito somme ingenti nel suo biopic «Rocketman». Loredana Bertè, 70 anni, ha corredato il suo post degli hashtag #loveislove e #LGBTQ, ricevendo subito il plauso di tanti utenti.

