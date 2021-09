VIVA IL TELESCAZZO! – SCONTRO EPOCALE SUL REDDITO DI CITTADINANZA A “MORNING NEWS” TRA VISSANI E LIBRANDI – LO CHEF SI LAMENTA DEI GIOVANI FANNULLONI: “LI PAGHIAMO 1200 EURO E DOPO POCHE ORE SONO STANCHI” E IL DEPUTATO SBOTTA: “PAGATELI DI PIÙ E LE AVRETE LE PERSONE. IO FACCIO L’IMPRENDITORE E NON HO PROBLEMI A TROVARE UN DIPENDENTE”. E VISSANI ESPLODE: “DICI STRONZATE. SEI FUORI MERCATO. DATTI ALL'IPPICA. E' UNA VERGOGNA CHE…”- VIDEO

Telerissa su Canale5. Il mattino ha per davvero l'oro in bocca ed accade di tutto durante l'ultima puntata di Morning News. Si parla di reddito di cittadinanza ed interviene Gianfranco Vissani, che con la sua solita e roboante verve, va praticamente contro tutti. Prima contro un imprenditore in studio e poi contro il deputato di Italia Viva Gianfranco Librandi. "Dici stupidaggini", sbotta lo chef quando l'imprenditore difende il reddito di cittadinanza. "E' un freno allo sfruttamento", dice l'imprenditore.

Vissani non ci sta e controbatte "No. Lui dice stupidaggini. Un cameriere fa 6 ore e prende 1200 euro in Italia. In Germania prendono 1000 euro. Lì c'è sfruttamento, vada all'estero". Ma interviene anche il deputato, che con toni pacati e sobri, dice: "Il lavoro bisogna crearlo, non pensare al reddito di cittadinanza". Ci pensa Alessandro Cecchi Paone a difenderlo così: "Tutti noi diciamo che bisogna aiutare chi è in difficoltà, ma occorre rivedere le storture. Qui il problema è nel turismo, che non è industrializzato. Parliamo solo di camerieri, cuochi o gente che lavora negli alberghi, ma il reddito di cittadinanza è competitivo rispetto a lavori che durano due o tre mesi".

Però, ad un certo punto, Vissani sbotta. E, rispondendo alla conduttrice Simona Branchetti, dice: "Cerchiamo professionisti. Li paghiamo 1200 euro e dopo poche ore sono stanchi". Allora va in scena un altro scontro. Stavolta con Librandi, che non ci sta a sentire quelle parole di Vissani contro i giovani: "Pagateli di più e le avrete le persone, questo è il problema, così i giovani hanno voglia di lavorare, io faccio l’imprenditore e non ho problemi a trovare un dipendente". Lo chef, però, ne approfitta per un altro show e la tele-rissa è servita alle 10 del mattino. "Sei fuori mercato. Datti all'ippica. E' una vergogna che ti chiamano", urla Vissani.

