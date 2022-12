11 dic 2022 10:50

VOLANO COLTELLI (DA CUCINA) A SINISTRA! CHEF RUBIO, DENUNCIATO INSIEME A ALTRE 23 PERSONE PER LE MINACCE A LILIANA SEGRE, ATTACCA MICHELA MURGIA – “IN PRIVATO MI AVEVA CHIESTO AIUTO QUANDO L’AVEVANO ATTACCATA PER HAMAS. ORA VOLEVO UN SOSTEGNO DA LEI MA MI HA BLOCCATO SENZA MOTIVO. SONO DISGUSTATO - PARLI DI GIORGIA MELONI COME SE PERSEGUITASSE LA QUALUNQUE MA POI A CHI NON È DELLA CRICCA GLI PISCI IN FACCIA?"