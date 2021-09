VOLANO STRACCI TRA LE ACCADEMICHE MOSETTI E DE LELLIS. AIDA YESPICA E DAYANE MELLO, QUANTI VIAGGI IN TURCHIA! DANDOLATE PER "OGGI"

Alberto Dandolo per Oggi

Volano stracci tra Giulia De Lellis e Antonella Mosetti

"L'ho fatta diventare famosa io, era una ragazzetto sconosciuta". Queste le parole che Antonella Mosetti ha recentemente rivolto a Giulia De Lellis dalle sue pagine social. I soliti pettegoli sostengono che la simpatica showgirl sia assai gelosa della influencer romana e che non veda di buon occhio il di lei fidanzamento con il ricchissimo rampollo milanese Carlo Beretta. Come mai? Ah, saperlo...

Stefania Nobile e Wanna Marchi tornano in tv

Stefania Nobile ha da poco aperto una società che si occuperà di produzioni televisive e social media relations. Un enorme struttura in quel di Cinisello Balsamo sarà il suo nuovo quartier generale. Il suo primo progetto? Un programma in diretta di ben 100 ore consecutive con al fianco la sua adorata madre Wanna Marchi.

L'ex Ken umano contro Francesca Cipriani

Alvaro Rodriguez, noto come il Ken umano, oggi si chiama Jessica e sta completando la sua transizione. Vive tra Londra e San Paolo ed è diventato una stupenda e burrosa ragazza ricercata dalle tv e dai reality di mezzo mondo. Si sussurra però che il suo sogno sia quello di partecipare al Grande fratello vip e che non abbia affatto preso bene l' imminente ingresso della sua grande amica Francesca Cipriani nella casa più spiata d'Italia. Riuscirà a raggiungerla? Ah, saperlo.

Dayane Mello e Aida Yespica star in Turchia

A Milano si mormora che il legame tra Dayane Mello e Aida Yespica sia sempre più forte ed intimo. Parè che le due showgirl abbiano avviato anche un rapporto professionale che le porterebbe spesso a viaggiare in Turchia. Cosa bolle in pentola? Saranno forse le protagoniste di una nuova serie tv in quel di Istanbul? Ah, saperlo.

Indovinelli

Il famoso attore americano, un tempo fiamma di Asia Argento, è spesso a Sofia in Bulgaria. Pare abbia un nuovo amore di origini gipsy. Di chi stiamo parlando?

Classici

Il noto "fidanzato di" ha fatto, pare inutilmente, fuoco e fiamme per entrare nella casa del Grande fratello vip. Chi è?

AAA CERCASI OLIMPIONICI PER LA CARLUCCI

A metà ottobre debutterà su Rai1 la nuova edizione di Ballando con le Stelle. Milly Carlucci è al lavoro con il suo gruppo per la definizione del cast: anche quest'anno non mancheranno gli sportivi. La conduttrice starebbe cercando di convincere i campioni di Tokyo 2020: da Marcell Jacobs ballerino per una notte (confermato) a Rossella Fiammingo nel cast. Non sarebbe finita qui...

LOREDANA LECCISO E IL NO AL GRANDE FRATELLO VIP

Non è la prima volta ma gira voce che anche quest'anno il Grande Fratello Vip avrebbe cercato di convincere Loredana Lecciso a partecipare al reality in onda su Canale 5. La compagna di Albano dopo qualche giorno riflessione avrebbe però deciso di declinare l'offerta.

TIBERIO TIMPERI RITROVA IL SORRISO GRAZIE A INGRID

Negli studi Rai di via Teulada a Roma non si parla d'altro: Tiberio Timperi è al settimo cielo da quando ha appreso del rientro della sua adorata Ingrid Muccitelli a Unomattina in famiglia. Si mormora di un Tiberio molto più sereno e rilassato rispetto agli scorsi mesi. Nella prossima stagione televisiva infatti lo storico programma del fine settimana di Rai 1 firmato da Michele Guardi' si avvarrà come anticipato da Oggi di una conduzione a 3: accanto ai due professionisti romani è stata confermata anche la presenza di Monica Setta.

TRA DRUSILLA GUCCI E FRANCESCO CIOFALO È VERO AMORE?

Ormai appaiono ufficialmente come una coppia rodata : Drusilla Gucci e l'ex tronista Francesco Ciofalo nelle ultime settimane non fanno nulla per nascondere ai flash dei paparazzi la loro incontenibile passione. Anzi! I soliti ben informati sostengono però che il muscolo influencer romano più che della bella ereditiera toscana sia innamorato delle copertine dei giornali di gossip. Solo un modo per esporsi mediaticamente e rafforzare la propria presenza sui social network? Ah, saperlo...

Indovinelli

Il noto artista ben presto parteciperà ad un programma TV che andrà in onda da Roma. Sembra sia molto teso e concentrato per questo debutto tanto da essere completamente scomparso dai radar degli amici di Milano, città in cui vive. Chi è?

La famosa cantante sta facendo fuoco e fiamme per entrare nel cast di un popolarissimo programma Rai. Di chi stiamo parlando?

La celebre "figlia di" ha ancora molti dubbi circa l'opportunità di prendere parte ad un famoso show di Mediaset. Chi è?

Autunno caldo per Serena Grandi

Serena Grandi è da qualche tempo uscita da un periodo assai complesso a causa di alcuni problemi personali che ha affrontato con la forza di una leonessa. Per la famosa attrice romagnola si apre ora un momento assai felice da un punto di vista professionale: a breve inizierà a girare ben 2 film e c'è un nuovo libro in arrivo. Farà incursione anche in tv? Ah, saperlo.

È guerra fredda tra Mercedesz Henger e il suo ex Luca Peracchi

Com'è noto, è arrivata al capolinea la tormetata storia d'amore tra Mercedesz Henger e Luca Peracchi. Tra le ragioni ufficiali della rottura gelosie e incomprensioni insormontabili. I soliti ben informati sostengono che nel cuore della bella influencer sia entrato un giovane avvocato di nome Michele. Si sussurra che l'aitante Luca consideri proprio quest'ultimo la reale causa della loro separazione. Dov'è la verità? E, soprattutto, la ormai ex coppia ci riserverà ancora qualche sorpresa? Ah, saperlo.

Che sorpresa per Alex Belli!

Alex Belli, fresco di nozze con la statuaria modella Delia Duran, sarà uno dei protagonisti della prossima edizione del Grande fratello vip. A Cologno Monzese si sussurra che il noto latin lover nel corso del reality si troverà, a sua insaputa, a condividere gli spazi della casa più spiata d'Italia con una sua ex assai fumantina. Di chi si tratta? Chi vivrà vedrà.

La scalata in Rai di Serena Autieri

Sa cantare, ballare e recitare e da questa estate è anche al timone di Dedicato, programma della mattina di Rai 1. Stiamo parlando di Serena Autieri considerata una delle artiste italiane più complete e versatili di sempre. Nonostante i tiepidi ascolti della sua trasmissione estiva pare che Serena sia stata promossa alla conduzione di un nuovo programma che dovrebbe andare in onda nella prossima stagione televisiva ogni sabato pomeriggio, sempre sulla rete ammiraglia del Servizio pubblico. I suoi detrattori sostengono che abbia un potentissimo "santo in paradiso". Solo tendenziosi pettegolezzi? Ah, saperlo

LA DELUSIONE DI VERONICA MAYA

È da molto tempo che Veronica Maya non è al timone di un programma "di peso". Si mormora che nei mesi scorsi abbia fatto fuoco e fiamme per aggiudicarsi la conduzione al fianco di Beppe Convertini della prossima edizione di Linea Verde, storico programma della Rete ammiraglia del Servizio pubblico. Purtroppo i suoi sforzi non hanno avuto l'esito sperato. Riuscirà la brava e bella professionista napoletana a replicare i successi di qualche anno fa? Chi vivrà vedrà.

SERENA ROSSI SOGNA SANREMO

Serena Rossi è una artista completa :canta, recita e conduce con grande talento. Nella scorsa stagione televisiva è stata al timone di Canzone segreta, programma andato in onda nella prima serata di Rai 1. Il futuro dello show è però ancora incerto visto gli alti costi al cospetto di ascolti al di sotto delle aspettative. Ma il sogno della brava ARTISTA, napoletana è in realtà un altro: salire sul palco dell'Ariston al fianco di Amadeus il prossimo febbraio. Ci riuscirà? Pare sia molto difficile. Come mai? Ah, saperlo.

Indovinelli

E' un attore prestato alla tv. Pare che parteciperà all'ennesimo reality.

La conduttrice è assai agitata e teme che sia a rischio il suo posto di lavoro. Di chi stiamo parlando?

Si mormora che la partecipazione della nota conduttrice ad uno show di prima serata sia in bilico. Sarà vero? Ah, saperlo.

