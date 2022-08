VOLETE PASSARE UN FERRAGOSTO “UN SACCO BELLO”? TUTTI AL PALO DELLA MORTE! – ANCHE QUEST’ANNO TORNA L’APPUNTAMENTO STRACULT A VIA GIOVANNI CONTI, A ROMA, PROMOSSO DAI “COLOSSI DELLA COMMEDIA”: “TABBELLA DE MARCIA: PALO DELLA MORTE, VARDECHIANA, BORZANO, CRACOVIA" – SARÀ L’OCCASIONE PER DECINE DI ROMANI PER SALUTARE RENATO SCARPA, L’ATTORE CHE NEL FILM INTERPRETAVA SERGIO, MORTO LO SCORSO DICEMBRE…

Mauro Cifelli per www.romatoday.it

renato scarpa carlo verdone un sacco bello

Un ferragosto "Un sacco bello". Si rinnova anche per questo 15 agosto del 2022 l'appuntamento al Palo della Morte. Una tappa fissa da oltre dieci anni a questa parte, promossa da "I colossi della commedia" che anche per quest'anno hanno lanciato l'evento con una apposita pagina facebookl.

"Tabbella de Marcia: Palo della Morte, Vardechiana, Borzano, Cracovia", questo l'incipit dell'evento che nelle precedenti edizioni ha visto in pellegrinaggio in via Giovanni Conti, a Vigne Nuove, decine e decine di romani, compresa lo scorso anno anche una pattuglia della polizia di Stato. Penne a biro, calze a rete, l'appuntamento fra Enzo (no Renzo) e Sergio si rinnova come da 42 anni a questa parte, sotto quello che una volta era un palo dell'alta tensione (da qui palo della morte) sotto i cosiddetti "cilindri" del popoloso quartiere del III municipio Montesacro.

ferragosto al palo della morte

Un primo Ferragosto al Palo della morte che sarà anche una celebrazione a Sergio, l'amico con cui Enzo doveva arrivare fino a Cracovia, con il viaggio poi interrotto per un malore del compagno di viaggio del coatto interpretato da Verdone. Renato Scarpa, l'attore che ha mandato a monte il viaggio in Polonia, è infatti venuto a mancare lo scorso 30 dicembre nella sua casa di Monteverde. Nato a Milano nel 1939 l'attore è morto all'età di 82 anni. Era stato proprio lui, nel luglio del 2020 ad inaugurare con lo stesso Verdone una targa apposta proprio per i 40 anni dell'uscita del film nelle sale cinematografiche.

palo della morte un sacco bello

Anche quest'anno, con Sergio che darà buca, saranno centinaia i romani che si recheranno al Palo della Morte per l'immancabile selfie di Ferragosto. Viaggio a Cracovia che però anche in questo 2022 non partirà da Vigne Nuove, ma come da 42 anni a questa parte da piazzale dei Partigiani, dove Enzo, dopo decine di telefonate "Pe' sape come stai messo pe Ferragosto", incontrerà l'amico di Martucci con il quale a bordo della mitica Alfa Dino spider, partiranno per la Polonia: "Annate, annate. Tanto ve ripijo a tutti".

verdone palo della morte targa verdone scarpa palo della morte un sacco bello – palo della morte carlo verdone e renato scarpa al palo della morte alessandro cecere da bambino ha visto girare la scena dell appuntamento al palo della morte foto di bacco carlo verdone renato scarpa palo della morte un sacco bello