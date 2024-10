VOLETE SAPERE COS’È TELEMELONI? ASCOLTATE IL CLAMOROSO FUORIONDA DI BIANCA BERLINGUER DURANTE LA REGISTRAZIONE DI “È SEMPRE CARTABIANCA”, MANDATO IERI SERA A “STRISCIA LA NOTIZIA”: “RINGRAZIO DIO DI NON ESSERE RIMASTA LÌ. OGGI SICURAMENTE NON SAREI PIÙ IN ONDA” - LA GIORNALISTA RIVELA IL MANIACALE CONTROLLO SULL’INFORMAZIONE NEGLI STUDI TELEVISIVI RAI: “CI SONO REGOLE ASSURDE, CONTROLLANO TUTTI I SERVIZI, TUTTI I TESTI. AVREBBERO BOICOTTATO GLI OSPITI” – POI PASSA ALL’ATTACCO DELLO STAFF CHE LAVORA IN MEDIASET PER LEI: “BRANCO DI INCAPACI…” - VIDEO

VIDEO: "STRISCIA LA NOTIZIA" E IL FUORIONDA DI BIANCA BERLINGUER

Estratto dell’articolo di Renato Franco per il "Corriere della Sera"

striscia la notizia manda i fuorionda di bianca berlinguer

Ancora Antonio Ricci, ancora un fuorionda di quelli che lasciano il segno. Questa volta è (di nuovo) Bianca Berlinguer a finire nel mirino.

Domenica scorsa durante la registrazione di È sempre Cartabianca (in onda su Rete4) la conduttrice — sottovoce, ma non abbastanza per i microfoni — si è abbandonata a una clamorosa confessione sul suo trasloco dalla Rai a Mediaset: «Ringrazio Dio di non essere rimasta lì. Oggi sicuramente non sarei più in onda. Non avrei accettato le regole, e quindi avrebbero trovato il modo di non farmi… Mi hanno detto che ci sono regole assurde, tipo controllano tutti i servizi, tutti i testi. Che poi se fai un talk, che te voi controlla’. Avrebbero boicottato gli ospiti, figurati…».

Parole — rivelate ieri sera nel corso di Striscia la notizia — che sono destinate a fare rumore in tempi in cui TeleMeloni non sta nemmeno raccogliendo particolari giovamenti — in termini di ascolti — dal nuovo palinsesto che ha visto vacillare in questi ultimi giorni programmi come quello di Antonino Monteleone (l’ultima puntata era all’1% di share) e quello di Luca Barbareschi (1,8% con la versione discount di Temptation Island ).

striscia la notizia manda i fuorionda di bianca berlinguer

Il ragionamento (catturato) di Bianca Berlinguer sarebbe che una come lei con gli attuali vertici Rai avrebbe avuto vita difficile, se non breve. A far riflettere è soprattutto la rivelazione del maniacale controllo che verrebbe attuato su servizi, testi e ospiti per avere un controllo capillare sull’informazione che esce dagli studi televisivi Rai per arrivare nelle case dei telespettatori.

[…] Bianca Berlinguer se ne è lasciato sfuggire un altro, rivolto questa volta ai suoi collaboratori. La conduttrice, un po’ alterata e un po’ rassegnata, si è lamentata in modo acceso con il suo staff perché era stato mandato in onda un servizio sbagliato: «Non è possibile, non ce la faccio, non si può lavorare così... hanno sbagliato pezzo! Non è più possibile lavorare con un branco di incapaci come questi. Non ne imbroccano una».

[…]

Tra l’altro questa è la seconda volta che Bianca Berlinguer viene pizzicata da Striscia la notizia . Era già successo lo scorso gennaio: «I pezzi fanno pena, proprio pena. E adesso fanno pena anche quelli del settimanale. Facevano pena, tutti! Non c’era un pezzo decente».

bianca berlinguer

[…] Da allora pare però che le cose non siano migliorate tantissimo.

Niente a che vedere però con la madre di tutti i fuorionda, quello di Andrea Giambruno, all’epoca compagno della premier Meloni. Pescato a fare il piacione con due colleghe […]

bianca berlinguer BIANCA BERLINGUER CON GIULIANO GIUBILEI NEL FUORIONDA DI STRISCIA LA NOTIZIA BIANCA BERLINGUER - E SEMPRE CARTABIANCA i fuorionda di bianca berlinguer dopo la puntata di prima di domani 3 i fuorionda di bianca berlinguer dopo la puntata di prima di domani 2 i fuorionda di bianca berlinguer dopo la puntata di prima di domani 6 i fuorionda di bianca berlinguer dopo la puntata di prima di domani 4 i fuorionda di bianca berlinguer dopo la puntata di prima di domani 10 i fuorionda di bianca berlinguer dopo la puntata di prima di domani 5 i fuorionda di bianca berlinguer dopo la puntata di prima di domani 11 i fuorionda di bianca berlinguer dopo la puntata di prima di domani 1 bianca berlinguer e sempre cartabianca