LA VOLPE PRATI TRA I POLLI DELLE TRUFFE ROMANTICHE - LA SCIARELLI INSISTE CHE LA SOUBRETTE SARÀ A ''CHI L'HA VISTO?'' COME VITTIMA DEL 'CATFISHING', MA È CHIARO A TUTTI CHE IL SUO RUOLO NELLA TRUFFA MARK CALTAGIRONE È BEN DIVERSO DA QUELLO CHE PROVA A SPACCIARE - DIETRO C'È SOLO LA VOLONTÀ DI AGGANCIARE IL VAGONE AL TRENO DEGLI ASCOLTI CHE REGALA ''PRATIFUL''

Laura Rio per ''il Giornale''

Adesso non ci sono più limiti. Non solo i programmi Mediaset cavalcano la più assurda storia dell' anno, ma ci si mette pure la seria Raitre.

Stasera a «Chi l' ha visto» Federica Sciarelli avrà ospite Pamela Prati. Perché l' intera puntata sarà dedicata alle truffe romantiche. Ma come si fa a intervistare la Prati come persona truffata quando è evidente - o perlomeno non chiaro - il suo coinvolgimento nella truffa delle nozze inventate tra lei e Mark Caltagirone?

Tra l' altro si intervista una persona confusa che dice tutto e il contrario di tutto. Lascia stupefatti che la Sciarelli si sia potuta infilare in una situazione del genere. Comunque, è in buona compagnia, perché la d' Urso riesce ad alzare l' asticella sempre più su. Stasera a «Live» avrà ospite la mamma del bambino di 10 anni spacciato per Sebastian, il figlio in affido di Pamela Prati e Mark Caltagirone, che racconta che le due agenti della showgirl avrebbero fatto recitare al figlio un copione fingendo che fosse un provino per una fiction.

2. IN TV VINCE CHI MENTE - PAMELA PRATI STASERA A «CHI L' HA VISTO?»

Giampiero De Chiara per ''Libero Quotidiano''

Pamela Prati che parla in tv di truffe, per di più nei panni di truffata ospite a Chi l' ha visto?, è un po' (perdonateci l' accostamento) come se un diabetico perorasse le virtù degli zuccheri in un ospedale.

Ma, invece, stasera in prima serata su Rai Tre (21.20), nel classico appuntamento settimanale, condotto da Federica Sciarelli, apparirà anche Pamela Prati nelle vesti di chi ha subito un raggiro con una truffa ordita on line.

E così anche nel tempio sacro, del rigore dell' informazione pubblica, sentiremo parlare del fantomatico Mark Caltagirone. L' ex showgirl discetterà così dell' uomo che non c' era. Lei che, secondo le ultime notizie, è quella che si sarebbe inventata tutto questo fantomatico caso. Una vicenda che nell' ultimo mese e mezzo ha invaso i palinsesti della nostra tv.

A TITOLO GRATUITO

Dalla Rai, intanto, hanno subito fatto sapere che la Prati parteciperà alla trasmissione a titolo gratuito. Una precisazione fatta subito dopo che Dagospia aveva lanciato la notizia.

L' ospitata avverrà «nell' ambito di una puntata interamente dedicata da Federica Sciarelli alle cosiddette truffe romantiche», avverte l' azienda di Stato. Un fenomeno - dicono - che coinvolge tante donne e tanti uomini che Chi l' ha visto segue ormai da anni.

Secondo il sito di Roberto D' Agostino, dietro questa scelta c' è la volontà di rispondere alla trasmissione di Barbara D' Urso, che va in onda in diretta in contemporanea il mercoledì sera. Insomma sarebbe una classica questione di ascolti. Dagospia, inoltre, si chiede se, «il servizio pubblico possa ospitare un' ex showgirl che ha raccontato e continua a raccontare menzogne agli italiani?».

Al di là della scelta di invitare la Prati, suona stonato il coinvolgimento di una trasmissione storica di Rai Tre (voluta nel 1989 dall' allora direttore della terza Rete Angelo Guglielmi) che ormai da tempo ricopre un ruolo da vero e proprio servizio pubblico.

Non convince neanche il rincorrere trasmissioni come quella della D' Urso, con un' impronta che guarda più allo spettacolo che alla cronaca.

Gli ascolti della Sciarelli sono sempre stati ottimi, anche se con l' arrivo dello show della D' Urso, qualcosa il programma di Rai Tre in termini di ascolto ha pagato. Inoltre, proprio la presenza della Prati in studio, sbugiardata l' altro ieri da una sua collaboratrice in una intervista al Fatto quotidiano, in cui l' ex prima ballerina del Bagaglino è accusata di essere lei la mente di tutto il raggiro, conferma che in tv vince chi la spara più grossa. E se pure la Rai si presta a questi giochi, questo non è certo un merito.

INIZIATIVA LODEVOLE

Anche perché l' idea di occuparsi di queste truffe romantiche sarebbe stata anche un' ottima idea, nel solco delle tante battaglie civili portate avanti dalla trasmissione, soprattutto negli ultimi 15 anni, proprio da quando al timone c' è Federica Sciarelli.

La conduttrice, interpellata dall' Adn Kronos, ha però sorvolato sulla questione, concentrandosi solo sul tema del programma di stasera. «Sono al montaggio per i nostri servizi sulle truffe romantiche. Ci sono donne ben strutturate che sono cascate nella ragnatela della rete. Ma anche uomini. Casi terribili. C' è anche chi si è tolto la vita per questo. In trasmissione mostriamo tantissime foto rubate e mettiamo in guardia...».

Ottima scelta, ma se poi hai in studio la protagonista nelle ultime settimane di quello che appare come il più clamoroso caso di (falso?) corteggiamento online, tutti i buoni propositi vengono a crollare.

L 8 MAGGIO GIORNO DELLE FINTE NOZZE DELLA PRATI ERA ALLA SPA