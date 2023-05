30 mag 2023 16:15

A VOLTE RITORNANO! LA NOVITA’ DI "X FACTOR 2023" SARA’ IL RITORNO IN GIURIA DI MORGAN (COME DAGO-DIXIT) - PER IL GIUDICE PIÙ VINCENTE (CINQUE VOLTE) NELLA STORIA ITALIANA DEL FORMAT SI TRATTERÀ DELL’OTTAVA EDIZIONE, UN RECORD. SARÀ BIS PER AMBRA ANGIOLINI E DARGEN D’AMICO MENTRE FEDEZ FARÀ PARTE DELLA PARTITA PER LA SETTIMA VOLTA - E’ CONFERMATA ALLA CONDUZIONE, IN VIRTÙ DI UN CONTRATTO BIENNALE FIRMATO UN ANNO FA, FRANCESCA MICHIELIN…