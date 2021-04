WEINSTEIN NON MOLLA: IL PRODUTTORE HA PRESENTATO RICORSO CONTRO LA CONDANNA A 23 ANNI DI CARCERE E CHIEDE UN NUOVO PROCESSO – SECONDO I SUOI AVVOCATI, IL PROCESSO CONDANNA È STATO PORTATO AVANTI CONTRO IL “PERSONAGGIO” E NON CONTRO IL SUO “COMPORTAMENTO”, E LA GIURIA HA IGNORATO I FATTI, CONCENTRANDOSI SULLA FIGURA PUBBLICA CREATA DALLE ACCUSATRICI…

Da www.ilgiorno.it

HARVEY WEINSTEIN

Harvey Weinstein, l'ex re di Hollywood, presenta ricorso contro la sua condanna per stupro e chiede un nuovo processo. Weinstein è stato condannato lo scorso anno a 23 anni di carcere. Lo riportano i media americani.

Il produttore americano, un anno fa era stato condannato per violenza sessuale dalla Corte Suprema dello Stato di New York. Dopo essere stato per anni il produttore più potente di Hollyvood era stato accusato da diverse attrici fra cui anche l'italiana Asia Argento.

La procura distrettuale di New York aveva basato il caso sulle accuse di Miriam Haley e Jessica Mann. Fra le attrici che avevano accusato il procuratore anche Annabella Sciorra.

