Poche ore dopo le prime immagini pubblicate in anteprima da Entertainment Weekly, è finalmente arrivato il primo trailer ufficiale di Obi-Wan Kenobi, l'attesa nuova serie con protagonista Ewan McGregor. La nuova avventura ambientata nell'universo di Star Wars arriverà in esclusiva streaming su Disney+ il 25 maggio prossimo.

Obi-Wan Kenobi: la trama e il cast della serie

Obi-Wan Kenobi è ambientata 10 anni dopo i drammatici eventi del film del 2005 Episodio III: La vendetta dei Sith, nel quale Obi-Wan ha dovuto confrontarsi con la sua più grande sconfitta: il decadimento e la corruzione del suo migliore amico e apprendista Jedi, Anakin Skywalker, passato al lato oscuro e diventato il malvagio Sith Darth Vader.

Come ricorderete, Obi-Wan sconfisse Anakin durante una feroce battaglia a colpi di spada laser su Mustafar e poi, convinto di aver ormai perso il suo allievo, andò in esilio su Tatooine mentre Darth Vader salì al potere con l'Impero Galattico. Nella serie, prodotta a livello escutivo da Kathleen Kennedy, Michelle Rejwan, Deborah Chow, Ewan McGregor e Joby Harold, il leggendario Maestro ritroverà il suo ex allievo ancora una volta e sicuramente prima della loro battaglia finale in Star Wars: Una nuova speranza, film ambientato 19 anni dopo.

In Obi-Wan Kenobi tornerà quindi Hayden Christensen nel ruolo di Darth Vader, che tuttavia non appare in queste prime immagini che mostrano invece il ritorno di Obi-Wan e dello zio di Luke Skywalker Owen (Joel Edgerton che riprenderà questo ruolo insieme a Bonnie Piesse come zia Beru).

Nelle foto, inoltre, diamo anche uno sguardo a un nuovo temibile cattivo del franchise: l'inquisitrice Reva che si mette sulle tracce degli Jedi nascosti per l'Impero (interpretata da Moses Ingram, vista ne La regina degli scacchi). Ritroveremo quindi Obi-Wan nascosto e, come anticipato da McGregor a EW, "piuttosto provato, in qualche modo abbandonato".

Il resto del cast include Indira Varma (Il Trono di Spade), Rupert Friend (Homeland), Kumail Nanjiani (Silicon Valley), Sung Kang (Power), Simone Kessell (The Crossing), Maya Erskine (PEN15), Benny Safdie e O’Shea Jackson Jr

